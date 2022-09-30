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Лавров призвал всерьез воспринимать фразу Путина о переговорах - РИА Новости, 30.09.2022
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Лавров призвал всерьез воспринимать фразу Путина о переговорах
Лавров призвал всерьез воспринимать фразу Путина о переговорах - РИА Новости, 30.09.2022
Лавров призвал всерьез воспринимать фразу Путина о переговорах
Фразу президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что будет сложнее договариваться, нужно... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:17
2022-09-30T19:14
киев
политика
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Фразу президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что будет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы никогда от этого (переговоров с Украиной. — Прим. ред.) не отказывались. Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать — чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться. Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьез", — сказал Лавров телеканалу "Звезда", видео было опубликовано в Telegram-канале.
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киев, политика, сергей лавров, владимир путин, россия, украина
Киев, Политика, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Украина
17:17 30.09.2022 (обновлено: 19:14 30.09.2022)
 
Лавров призвал всерьез воспринимать фразу Путина о переговорах

Лавров призвал всерьез воспринимать фразу Путина об опасности затягивания переговоров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Фразу президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что будет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы никогда от этого (переговоров с Украиной. — Прим. ред.) не отказывались. Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать — чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться. Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьез", — сказал Лавров телеканалу "Звезда", видео было опубликовано в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:27Специальная военная операция на Украине
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