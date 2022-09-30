https://ria.ru/20220930/lavrov-1820672869.html

Лавров призвал всерьез воспринимать фразу Путина о переговорах

Лавров призвал всерьез воспринимать фразу Путина о переговорах - РИА Новости, 30.09.2022

Лавров призвал всерьез воспринимать фразу Путина о переговорах

Фразу президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что будет сложнее договариваться, нужно... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:17

2022-09-30T17:17

2022-09-30T19:14

киев

политика

сергей лавров

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Фразу президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что будет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы никогда от этого (переговоров с Украиной. — Прим. ред.) не отказывались. Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать — чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться. Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьез", — сказал Лавров телеканалу "Звезда", видео было опубликовано в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220930/peregovory-1820616442.html

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Дарья Буймова

киев, политика, сергей лавров, владимир путин, россия, украина