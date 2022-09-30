Образовательный проект СУЭК стал лауреатом премии "HR-бренд 2021"
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкЧерновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уникальный образовательный проект "Академия карбона", реализуемый СУЭК, стал лауреатом авторитетной премии "HR-бренд 2021" в номинации "Регион", сообщает компания.
"Академия карбона"- это образовательный интерактивный проект для детей и взрослых, в интересной форме рассказывающей об угле, его происхождении, значении для человечества, процессах добычи и переработки. Проект инициирован АО "Ургалуголь" (входит в СУЭК) и на сегодняшний день является одним из самых популярных образовательных проектов для детей в топливно-энергетическом комплексе.
"Предприятия СУЭК расположены в малонаселенных регионах с огромным экономическим потенциалом. В таких регионах успешная кадровая политика является серьезным конкурентным преимуществом. Поэтому мы начинаем готовить кадровый резерв уже с детского сада, стараясь заинтересовать ребятишек сюжетами, подходящими для их возраста: работой мощной техники и роботов, рассказами о шахтерах и угле. Помогают нам в этом профессиональные педагоги и актеры", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АО "СУЭК" Сергея Григорьева.
Премия "HR-бренд" вручается ежегодно за лучшие достижения в сфере управления персоналом. В номинацию "Регион" в этом году было подано 24 проекта. В Экспертный совет и жюри премии входят ведущие HR-профессионалы страны.