https://ria.ru/20220930/laureat-1820730271.html

Образовательный проект СУЭК стал лауреатом премии "HR-бренд 2021"

Образовательный проект СУЭК стал лауреатом премии "HR-бренд 2021" - РИА Новости, 30.09.2022

Образовательный проект СУЭК стал лауреатом премии "HR-бренд 2021"

Уникальный образовательный проект "Академия карбона", реализуемый СУЭК, стал лауреатом авторитетной премии "HR-бренд 2021" в номинации "Регион", сообщает... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:17

2022-09-30T19:17

2022-09-30T19:17

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

сергей григорьев

новости компаний - экономика

образование - общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уникальный образовательный проект "Академия карбона", реализуемый СУЭК, стал лауреатом авторитетной премии "HR-бренд 2021" в номинации "Регион", сообщает компания."Академия карбона"- это образовательный интерактивный проект для детей и взрослых, в интересной форме рассказывающей об угле, его происхождении, значении для человечества, процессах добычи и переработки. Проект инициирован АО "Ургалуголь" (входит в СУЭК) и на сегодняшний день является одним из самых популярных образовательных проектов для детей в топливно-энергетическом комплексе."Предприятия СУЭК расположены в малонаселенных регионах с огромным экономическим потенциалом. В таких регионах успешная кадровая политика является серьезным конкурентным преимуществом. Поэтому мы начинаем готовить кадровый резерв уже с детского сада, стараясь заинтересовать ребятишек сюжетами, подходящими для их возраста: работой мощной техники и роботов, рассказами о шахтерах и угле. Помогают нам в этом профессиональные педагоги и актеры", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АО "СУЭК" Сергея Григорьева.Премия "HR-бренд" вручается ежегодно за лучшие достижения в сфере управления персоналом. В номинацию "Регион" в этом году было подано 24 проекта. В Экспертный совет и жюри премии входят ведущие HR-профессионалы страны.

https://ria.ru/20220831/sotsproekty-1813550003.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания, сергей григорьев, новости компаний - экономика, образование - общество