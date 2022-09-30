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Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 55,3 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 55,3 рубля - РИА Новости, 30.09.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 55,3 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 2,1143 рубля - до 55,2987 рубля, курс евро - на 2,6685 рубля, до... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:35
2022-09-30T16:35
2022-09-30T16:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 2,1143 рубля - до 55,2987 рубля, курс евро - на 2,6685 рубля, до 52,7379 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 55,3 рубля
Курс доллара на выходные и понедельник упал до 55,3 рубля, евро — до 52,74 рубля