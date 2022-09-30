https://ria.ru/20220930/kurs-1820653293.html

Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 55,3 рубля

Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 55,3 рубля - РИА Новости, 30.09.2022

Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 55,3 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 2,1143 рубля - до 55,2987 рубля, курс евро - на 2,6685 рубля, до... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:35

2022-09-30T16:35

2022-09-30T16:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 2,1143 рубля - до 55,2987 рубля, курс евро - на 2,6685 рубля, до 52,7379 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа