https://ria.ru/20220930/kurs-1820562846.html
Курс доллара упал ниже 54 рублей
Курс доллара упал ниже 54 рублей - РИА Новости, 30.09.2022
Курс доллара упал ниже 54 рублей
Курс рубля в ходе торгов усилил рост: курс доллара опустился ниже 54 рублей, впервые с 1 июля, евро - снижается почти до 52 рублей, следует из динамики торгов... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:41
2022-09-30T12:41
2022-09-30T12:47
курс доллара
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Курс рубля в ходе торгов усилил рост: курс доллара опустился ниже 54 рублей, впервые с 1 июля, евро - снижается почти до 52 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.42 мск падает на 3,31 рубля, до 53,90 рубля, евро – на 3,38 рубля, до 52,09 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:41 30.09.2022 (обновлено: 12:47 30.09.2022)
Курс доллара упал ниже 54 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей впервые с 1 июля