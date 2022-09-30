https://ria.ru/20220930/kurs-1820532561.html

Курс доллара упал ниже 56 рублей

Курс доллара упал ниже 56 рублей - РИА Новости, 30.09.2022

Курс доллара упал ниже 56 рублей

Рубль продолжает усиленный рост к доллару и евро: доллар по 55,6 рубля, впервые с 21 июля, евро - 52,4 рубля, следует из динамики торгов. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:20

2022-09-30T11:20

2022-09-30T11:36

курс доллара

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рубль продолжает усиленный рост к доллару и евро: доллар по 55,6 рубля, впервые с 21 июля, евро - 52,4 рубля, следует из динамики торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.17 мск снижается на 1,58 рубля, до 55,63 рубля, евро - на 3,13 рубля, до 52,35 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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