https://ria.ru/20220930/kurs-1820532561.html
Курс доллара упал ниже 56 рублей
Курс доллара упал ниже 56 рублей - РИА Новости, 30.09.2022
Курс доллара упал ниже 56 рублей
Рубль продолжает усиленный рост к доллару и евро: доллар по 55,6 рубля, впервые с 21 июля, евро - 52,4 рубля, следует из динамики торгов. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:20
2022-09-30T11:20
2022-09-30T11:36
курс доллара
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рубль продолжает усиленный рост к доллару и евро: доллар по 55,6 рубля, впервые с 21 июля, евро - 52,4 рубля, следует из динамики торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.17 мск снижается на 1,58 рубля, до 55,63 рубля, евро - на 3,13 рубля, до 52,35 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:20 30.09.2022 (обновлено: 11:36 30.09.2022)
Курс доллара упал ниже 56 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 56 рублей впервые с 21 июля