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Запад не собирается искать выходы из кризисов, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Запад не собирается искать выходы из кризисов, заявил Путин
Запад не собирается искать выходы из кризисов, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Запад не собирается искать выходы из кризисов, заявил Путин
Запад не собирается искать выходы из кризисов, включая продовольственный, возникшие из-за них, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:50
2022-09-30T15:59
владимир путин
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
совет безопасности оон
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад не собирается искать выходы из кризисов, включая продовольственный, возникшие из-за них, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник по их вине. Именно по их вине в результате их многолетней политики, еще задолго до нашей специальной военной операции на Украине и в Донбассе", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
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владимир путин, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, совет безопасности оон
Владимир Путин, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Совет Безопасности ООН
15:50 30.09.2022 (обновлено: 15:59 30.09.2022)
 
Запад не собирается искать выходы из кризисов, заявил Путин

Путин: Запад не собирается искать выходы из кризисов, включая продовольственный

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад не собирается искать выходы из кризисов, включая продовольственный, возникшие из-за них, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник по их вине. Именно по их вине в результате их многолетней политики, еще задолго до нашей специальной военной операции на Украине и в Донбассе", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:40
Путин заявил, что Запад в конце 20-го века относился к России как к колонии
 
Владимир ПутинВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСовет Безопасности ООН
 
 
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