https://ria.ru/20220930/krazha-1820562414.html

Два пьяных нижегородца украли триколор с флагштока в школе

Два пьяных нижегородца украли триколор с флагштока в школе - РИА Новости, 30.09.2022

Два пьяных нижегородца украли триколор с флагштока в школе

Пьяный нижегородец с приятелем украли вывешенный возле школы флаг России, чтобы повесить его у себя дома, флаг изъят, возбуждено уголовное дело о краже,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:40

2022-09-30T12:40

2022-09-30T12:41

происшествия

россия

нижегородская область

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792746023_0:127:3107:1875_1920x0_80_0_0_b3bf1a79d9b65d56a6f0ab8eb7f61fa3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Пьяный нижегородец с приятелем украли вывешенный возле школы флаг России, чтобы повесить его у себя дома, флаг изъят, возбуждено уголовное дело о краже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.Ранее в местном Telegram-канале было публиковано видео, как двое мужчин сдирают знамя с флагштока возле одной из нижегородских школ и уносят его с собой."Сотрудниками полиции установлены личности граждан, похитивших флаг с флагштока, находящегося у школы в Нижнем Новгороде. Они совершили противоправное деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Флаг обнаружен по месту жительства одного из задержанных. С его слов, мотивом поступка послужило желание повесить триколор у себя дома. Факта вандализма в действиях задержанных не усматривается", - сообщили журналистам в региональном управлении МВД.Как уточнили агентству в пресс-службе ведомства, флаг изъяли и в ближайшее время вернут в школу. В отношении похитивших его нижегородцев возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

https://ria.ru/20210119/peterburg-1593627009.html

россия

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород