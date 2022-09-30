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Два пьяных нижегородца украли триколор с флагштока в школе - РИА Новости, 30.09.2022
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Два пьяных нижегородца украли триколор с флагштока в школе
Два пьяных нижегородца украли триколор с флагштока в школе - РИА Новости, 30.09.2022
Два пьяных нижегородца украли триколор с флагштока в школе
Пьяный нижегородец с приятелем украли вывешенный возле школы флаг России, чтобы повесить его у себя дома, флаг изъят, возбуждено уголовное дело о краже,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:40
2022-09-30T12:41
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Пьяный нижегородец с приятелем украли вывешенный возле школы флаг России, чтобы повесить его у себя дома, флаг изъят, возбуждено уголовное дело о краже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.Ранее в местном Telegram-канале было публиковано видео, как двое мужчин сдирают знамя с флагштока возле одной из нижегородских школ и уносят его с собой."Сотрудниками полиции установлены личности граждан, похитивших флаг с флагштока, находящегося у школы в Нижнем Новгороде. Они совершили противоправное деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Флаг обнаружен по месту жительства одного из задержанных. С его слов, мотивом поступка послужило желание повесить триколор у себя дома. Факта вандализма в действиях задержанных не усматривается", - сообщили журналистам в региональном управлении МВД.Как уточнили агентству в пресс-службе ведомства, флаг изъяли и в ближайшее время вернут в школу. В отношении похитивших его нижегородцев возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород
12:40 30.09.2022 (обновлено: 12:41 30.09.2022)
 
Два пьяных нижегородца украли триколор с флагштока в школе

Два пьяных нижегородца украли триколор с флагштока в школе, чтобы повесить у себя дома

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Пьяный нижегородец с приятелем украли вывешенный возле школы флаг России, чтобы повесить его у себя дома, флаг изъят, возбуждено уголовное дело о краже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.
Ранее в местном Telegram-канале было публиковано видео, как двое мужчин сдирают знамя с флагштока возле одной из нижегородских школ и уносят его с собой.
"Сотрудниками полиции установлены личности граждан, похитивших флаг с флагштока, находящегося у школы в Нижнем Новгороде. Они совершили противоправное деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Флаг обнаружен по месту жительства одного из задержанных. С его слов, мотивом поступка послужило желание повесить триколор у себя дома. Факта вандализма в действиях задержанных не усматривается", - сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
Как уточнили агентству в пресс-службе ведомства, флаг изъяли и в ближайшее время вернут в школу. В отношении похитивших его нижегородцев возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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