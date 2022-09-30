В Кремль съезжаются кортежи перед принятием новых регионов в состав России
В Кремль съезжаются кортежи перед принятием новых регионов в состав России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кортежи правительственных автомобилей съезжаются в Кремль в преддверии подписания соглашений о вхождении в состав России новых территорий, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Кремль со стороны Боровицкой башни, ближайшей к памятнику князю Владимиру, въехали сразу несколько кортежей правительственных авто, въезжали автомобили и поодиночке. Территория рядом частично перекрыта для движения автомобилей, для прохода людей препятствий нет - напротив, рядом с памятником князю Владимиру гуляют родители с детьми и туристы.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, Путин примет в ней участие, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.