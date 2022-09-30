https://ria.ru/20220930/kortezh-1820582690.html

В Кремль съезжаются кортежи перед принятием новых регионов в состав России

В Кремль съезжаются кортежи перед принятием новых регионов в состав России - РИА Новости, 30.09.2022

В Кремль съезжаются кортежи перед принятием новых регионов в состав России

Кортежи правительственных автомобилей съезжаются в Кремль в преддверии подписания соглашений о вхождении в состав России новых территорий, передаёт... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:50

2022-09-30T13:50

2022-09-30T13:50

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москва

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кортежи правительственных автомобилей съезжаются в Кремль в преддверии подписания соглашений о вхождении в состав России новых территорий, передаёт корреспондент РИА Новости.В Кремль со стороны Боровицкой башни, ближайшей к памятнику князю Владимиру, въехали сразу несколько кортежей правительственных авто, въезжали автомобили и поодиночке. Территория рядом частично перекрыта для движения автомобилей, для прохода людей препятствий нет - напротив, рядом с памятником князю Владимиру гуляют родители с детьми и туристы.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, Путин примет в ней участие, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, москва, политика