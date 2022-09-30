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В России за сутки госпитализировали 2723 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2723 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2022
В России за сутки госпитализировали 2723 человека с COVID-19
Более 37 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 106 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:10
2022-09-30T11:10
2022-09-30T11:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 37 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 106 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2 723 человека, на 13,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 субъектах, снижение - в 55 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах."Выздоровело за сутки 61 225 человек, или на 5,7% больше в сравнении с 29 сентября 2022 года. Выявлено 37 286 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 106 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 2723 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 37 286 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Более 37 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 106 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2 723 человека, на 13,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 субъектах, снижение - в 55 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах.
"Выздоровело за сутки 61 225 человек, или на 5,7% больше в сравнении с 29 сентября 2022 года. Выявлено 37 286 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 106 человек", - говорится в сообщении.