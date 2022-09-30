https://ria.ru/20220930/koronavirus-1820531005.html

В России за сутки госпитализировали 2723 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2723 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2022

В России за сутки госпитализировали 2723 человека с COVID-19

Более 37 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 106 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:10

2022-09-30T11:10

2022-09-30T11:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 37 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 106 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2 723 человека, на 13,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 субъектах, снижение - в 55 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах."Выздоровело за сутки 61 225 человек, или на 5,7% больше в сравнении с 29 сентября 2022 года. Выявлено 37 286 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 106 человек", - говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество