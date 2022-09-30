https://ria.ru/20220930/kontsert-1820758328.html

На митинг-концерт в Москве пришли свыше 180 тысяч человек

На митинг-концерт в Москве пришли свыше 180 тысяч человек - РИА Новости, 30.09.2022

На митинг-концерт в Москве пришли свыше 180 тысяч человек

Свыше 180 тысяч человек пришли на митинг-концерт на Красной площади в Москве, организованный в поддержку принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:51

2022-09-30T20:51

2022-09-30T20:51

ирина волк

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Свыше 180 тысяч человек пришли на митинг-концерт на Красной площади в Москве, организованный в поддержку принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В мероприятии приняло участие 180 тысяч москвичей и гостей столицы", - сказала Волк.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии указанных стран и регионов в состав России.

https://ria.ru/20220930/putin-1820731373.html

россия

москва

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ирина волк, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва