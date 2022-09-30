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На митинг-концерт в Москве пришли свыше 180 тысяч человек
На митинг-концерт в Москве пришли свыше 180 тысяч человек - РИА Новости, 30.09.2022
На митинг-концерт в Москве пришли свыше 180 тысяч человек
Свыше 180 тысяч человек пришли на митинг-концерт на Красной площади в Москве, организованный в поддержку принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:51
2022-09-30T20:51
2022-09-30T20:51
ирина волк
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Свыше 180 тысяч человек пришли на митинг-концерт на Красной площади в Москве, организованный в поддержку принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В мероприятии приняло участие 180 тысяч москвичей и гостей столицы", - сказала Волк.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии указанных стран и регионов в состав России.
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ирина волк, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва
Ирина Волк, Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Москва
На митинг-концерт в Москве пришли свыше 180 тысяч человек
В МВД сообщили, что на митинг-концерт в Москве пришли свыше 180 тысяч человек