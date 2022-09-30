https://ria.ru/20220930/kontsert-1820583665.html

На Красной площади завершают подготовку к концерту в поддержку референдумов

На Красной площади завершают подготовку к концерту в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022

На Красной площади завершают подготовку к концерту в поддержку референдумов

На Красной площади и Васильевском спуске идут последние приготовления к концерту-митингу в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:05

2022-09-30T11:05

2022-09-30T16:40

россия

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

референдум в донбассе

луганская народная республика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820601256_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_559a35808a902e30c2781a14cd704d00.png

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Красной площади и Васильевском спуске идут последние приготовления к концерту-митингу в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу с утра перекрыто движение по Большому Москворецкому мосту. На нем установлены стойки с экранами с надписями "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Россия!". На входе на мост уже установлены рамки металлодетектора.Для посетителей концерта установлены биотуалеты, готовы также тележки для продажи мороженого и горячих пирожков.На Васильевском спуске уже дежурят экипажи полиции и сотрудники Росгвардии. В центре Москвы гуляют немногочисленные туристы, они фотографируются на фоне установленных экранов.Движение по Москворецкой набережной уже перекрыто, здесь также дежурят экипажи скорой помощи и полиция. Движение по Софийской и Раушской набережным открыто.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220929/kontsert-1820298818.html

россия

запорожская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сбор зрителей перед концертом в честь вхождения новых территорий Сбор зрителей перед концертом в честь вхождения новых территорий 2022-09-30T11:05 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), референдум в донбассе, луганская народная республика, общество