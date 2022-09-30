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На Красной площади завершают подготовку к концерту в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
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На Красной площади завершают подготовку к концерту в поддержку референдумов
На Красной площади завершают подготовку к концерту в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
На Красной площади завершают подготовку к концерту в поддержку референдумов
На Красной площади и Васильевском спуске идут последние приготовления к концерту-митингу в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:05
2022-09-30T16:40
россия
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
референдум в донбассе
луганская народная республика
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Красной площади и Васильевском спуске идут последние приготовления к концерту-митингу в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу с утра перекрыто движение по Большому Москворецкому мосту. На нем установлены стойки с экранами с надписями "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Россия!". На входе на мост уже установлены рамки металлодетектора.Для посетителей концерта установлены биотуалеты, готовы также тележки для продажи мороженого и горячих пирожков.На Васильевском спуске уже дежурят экипажи полиции и сотрудники Росгвардии. В центре Москвы гуляют немногочисленные туристы, они фотографируются на фоне установленных экранов.Движение по Москворецкой набережной уже перекрыто, здесь также дежурят экипажи скорой помощи и полиция. Движение по Софийской и Раушской набережным открыто.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Сбор зрителей перед концертом в честь вхождения новых территорий
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россия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), референдум в донбассе, луганская народная республика, общество
Россия, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Референдум в Донбассе, Луганская Народная Республика, Общество
11:05 30.09.2022 (обновлено: 16:40 30.09.2022)
 
На Красной площади завершают подготовку к концерту в поддержку референдумов

У Кремля и на Васильевском спуске завершают подготовку к концерту в поддержку референдумов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Красной площади и Васильевском спуске идут последние приготовления к концерту-митингу в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу с утра перекрыто движение по Большому Москворецкому мосту. На нем установлены стойки с экранами с надписями "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Россия!". На входе на мост уже установлены рамки металлодетектора.
Для посетителей концерта установлены биотуалеты, готовы также тележки для продажи мороженого и горячих пирожков.
На Васильевском спуске уже дежурят экипажи полиции и сотрудники Росгвардии. В центре Москвы гуляют немногочисленные туристы, они фотографируются на фоне установленных экранов.
Движение по Москворецкой набережной уже перекрыто, здесь также дежурят экипажи скорой помощи и полиция. Движение по Софийской и Раушской набережным открыто.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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РоссияЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Референдум в ДонбассеЛуганская Народная РеспубликаОбщество
 
 
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