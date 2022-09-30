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ВСУ ударили по машинам, стоящим на выезде в освобожденную часть Запорожья - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/kolonna-1820503085.html
ВСУ ударили по машинам, стоящим на выезде в освобожденную часть Запорожья
ВСУ ударили по машинам, стоящим на выезде в освобожденную часть Запорожья - РИА Новости, 30.09.2022
ВСУ ударили по машинам, стоящим на выезде в освобожденную часть Запорожья
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости об... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:13
2022-09-30T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости об ударе украинских войск по колонне гражданских машин, собиравшихся проехать в освобожденную часть региона.Он подчеркнул, что киевский режим пытается выдать случившееся за обстрел со стороны российских войск.По словам Рогова, украинские власти хотят запугать население на контролируемой ими территории, чтобы не допустить оттока людей в ту часть региона, которая скоро станет субъектом Российской Федерации.Он напомнил, что два дня назад жители перекрыли Ореховскую трассу и провели там митинг, требуя дать им возможность уехать. Перед этим украинские власти ввели систему согласований, электронных очередей и проверок спецслужб на КПП.Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В ДНР это решение поддержали 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
09:13 30.09.2022 (обновлено: 10:04 30.09.2022)
 
ВСУ ударили по машинам, стоящим на выезде в освобожденную часть Запорожья

ВСУ ударили по колонне машин, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожья

© фото очевидцаНа месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
На месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
© фото очевидца
На месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости об ударе украинских войск по колонне гражданских машин, собиравшихся проехать в освобожденную часть региона.
"Украинские боевики <...> ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона. По нашей информации, есть жертвы и много пострадавших", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что киевский режим пытается выдать случившееся за обстрел со стороны российских войск.
По словам Рогова, украинские власти хотят запугать население на контролируемой ими территории, чтобы не допустить оттока людей в ту часть региона, которая скоро станет субъектом Российской Федерации.
Он напомнил, что два дня назад жители перекрыли Ореховскую трассу и провели там митинг, требуя дать им возможность уехать. Перед этим украинские власти ввели систему согласований, электронных очередей и проверок спецслужб на КПП.
Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В ДНР это решение поддержали 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
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