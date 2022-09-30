https://ria.ru/20220930/koloniya-1820620058.html
Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин
Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин
Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:34
2022-09-30T15:34
2022-09-30T16:31
россия
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов", - сказал Путин во время выступления.
https://ria.ru/20220930/zapad-1820618383.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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"Они хотят видеть нас колонией" – Путин о политике Запада в отношении России
Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов", - сказал Путин во время выступления.
2022-09-30T15:34
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россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, в мире
Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, В мире
15:34 30.09.2022 (обновлено: 16:31 30.09.2022)
Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин
Путин заявил, что Запад хочет видеть Россию колонией, а не свободным обществом