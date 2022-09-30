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Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин
Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин
Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
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россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов", - сказал Путин во время выступления.
https://ria.ru/20220930/zapad-1820618383.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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"Они хотят видеть нас колонией" – Путин о политике Запада в отношении России
Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов", - сказал Путин во время выступления.
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россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, в мире
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15:34 30.09.2022 (обновлено: 16:31 30.09.2022)
 
Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин

Путин заявил, что Запад хочет видеть Россию колонией, а не свободным обществом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов", - сказал Путин во время выступления.
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РоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьВ мире
 
 
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