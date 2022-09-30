https://ria.ru/20220930/koloniya-1820620058.html

Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин

Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Запад хочет видеть Россию колонией, заявил Путин

Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:34

2022-09-30T15:34

2022-09-30T16:31

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов", - сказал Путин во время выступления.

https://ria.ru/20220930/zapad-1820618383.html

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донецкая народная республика

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"Они хотят видеть нас колонией" – Путин о политике Запада в отношении России Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступает в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов", - сказал Путин во время выступления. 2022-09-30T15:34 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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