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Большой адронный коллайдер остановят раньше срока для экономии энергии - РИА Новости, 30.09.2022
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Большой адронный коллайдер остановят раньше срока для экономии энергии
Большой адронный коллайдер остановят раньше срока для экономии энергии - РИА Новости, 30.09.2022
Большой адронный коллайдер остановят раньше срока для экономии энергии
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) на две недели раньше срока приостановит работу Большого адронного коллайдера (БАК) на фоне кризиса на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:58
2022-09-30T23:58
россия
швейцария
франция
большой адронный коллайдер
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ЦЮРИХ, 30 сен - РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) на две недели раньше срока приостановит работу Большого адронного коллайдера (БАК) на фоне кризиса на энергетическом рынке.Сообщается, что ежегодная техническая остановка БАК стартует 28 ноября, на две недели раньше, чем планировалось изначально, а в 2023 году эксплуатация комплекса ускорителя будет сокращена на 20%.Как отметили в ЦЕРН, планы по экономии энергии были разработаны совместно с французской компанией Électricité de France (EDF)."Кроме того, разрабатываются различные меры по экономии энергии на территории ЦЕРН. Среди них - отключение уличного освещения на ночь, отсрочка на одну неделю начала отопления зданий и оптимизация его работы в течение всего зимнего сезона", - сообщили в организации.ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
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россия, швейцария, франция, большой адронный коллайдер
Россия, Швейцария, Франция, Большой адронный коллайдер
23:58 30.09.2022
 
Большой адронный коллайдер остановят раньше срока для экономии энергии

ЦЕРН остановит работу Большого адронного коллайдера раньше срока для экономии энергии

© 2019 CERNБольшой адронный коллайдер
Большой адронный коллайдер
© 2019 CERN
Большой адронный коллайдер . Архивное фото
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ЦЮРИХ, 30 сен - РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) на две недели раньше срока приостановит работу Большого адронного коллайдера (БАК) на фоне кризиса на энергетическом рынке.
"В свете текущего глобального кризиса энергоснабжения и стоимости энергии, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые позволят значительно сократить энергопотребление лаборатории в 2022 и 2023 годах", - говорится в заявлении организации.
Сообщается, что ежегодная техническая остановка БАК стартует 28 ноября, на две недели раньше, чем планировалось изначально, а в 2023 году эксплуатация комплекса ускорителя будет сокращена на 20%.
Как отметили в ЦЕРН, планы по экономии энергии были разработаны совместно с французской компанией Électricité de France (EDF).
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"Кроме того, разрабатываются различные меры по экономии энергии на территории ЦЕРН. Среди них - отключение уличного освещения на ночь, отсрочка на одну неделю начала отопления зданий и оптимизация его работы в течение всего зимнего сезона", - сообщили в организации.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
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