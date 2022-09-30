https://ria.ru/20220930/kitay-1820539248.html

Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол

Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол - РИА Новости, 30.09.2022

Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол

Министерство культуры и туризма Китая запустило открытые консультации, направленные на стимулирование развития приграничного туризма, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:48

2022-09-30T16:48

2022-09-30T17:08

туризм

новости - туризм

китай

россия

чжан ханьхуэй

туризм

коронавирус covid-19

пандемия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593050935_602:616:3025:1979_1920x0_80_0_0_4477a8046b8738d33b1250e50412a3f7.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство культуры и туризма Китая запустило открытые консультации, направленные на стимулирование развития приграничного туризма, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.Проект направлен на развитие приграничных городов и регулирование туррынка. На данный момент трансграничный туризм в мире находится на спаде, так как пандемия еще не закончилась, считает посол."Работники туротрасли в Китае и России с полной самоотдачей и высоким профессионализмом работают над тем, чтобы повышать качество своих продуктов, предложить туристам качественный сервис, когда взаимные поездки возобновятся. Это также закладывает надежную основу для более быстрого возрождения отрасли в будущем", — резюмировал Чжан Ханьхуэй.

https://ria.ru/20220930/turizm-1820493894.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, китай, россия, чжан ханьхуэй, туризм, коронавирус covid-19, пандемия, туристы