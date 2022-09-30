https://ria.ru/20220930/kitay-1820539248.html
Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол
Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол - РИА Новости, 30.09.2022
Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол
Министерство культуры и туризма Китая запустило открытые консультации, направленные на стимулирование развития приграничного туризма, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:48
2022-09-30T16:48
2022-09-30T17:08
туризм
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство культуры и туризма Китая запустило открытые консультации, направленные на стимулирование развития приграничного туризма, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.Проект направлен на развитие приграничных городов и регулирование туррынка. На данный момент трансграничный туризм в мире находится на спаде, так как пандемия еще не закончилась, считает посол."Работники туротрасли в Китае и России с полной самоотдачей и высоким профессионализмом работают над тем, чтобы повышать качество своих продуктов, предложить туристам качественный сервис, когда взаимные поездки возобновятся. Это также закладывает надежную основу для более быстрого возрождения отрасли в будущем", — резюмировал Чжан Ханьхуэй.
https://ria.ru/20220930/turizm-1820493894.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, китай, россия, чжан ханьхуэй, туризм, коронавирус covid-19, пандемия, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй, Туризм, Коронавирус COVID-19, пандемия, туристы
16:48 30.09.2022 (обновлено: 17:08 30.09.2022)
Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол
Посол КНР: Китай работает над стимулированием развития приграничного туризма
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство культуры и туризма Китая запустило открытые консультации, направленные на стимулирование развития приграничного туризма, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Проект направлен на развитие приграничных городов и регулирование туррынка. На данный момент трансграничный туризм в мире находится на спаде, так как пандемия еще не закончилась, считает посол.
"Работники туротрасли в Китае и России с полной самоотдачей и высоким профессионализмом работают над тем, чтобы повышать качество своих продуктов, предложить туристам качественный сервис, когда взаимные поездки возобновятся. Это также закладывает надежную основу для более быстрого возрождения отрасли в будущем", — резюмировал Чжан Ханьхуэй.