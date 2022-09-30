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Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220930/kitay-1820539248.html
Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол
Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол - РИА Новости, 30.09.2022
Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол
Министерство культуры и туризма Китая запустило открытые консультации, направленные на стимулирование развития приграничного туризма, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:48
2022-09-30T17:08
туризм
новости - туризм
китай
россия
чжан ханьхуэй
туризм
коронавирус covid-19
пандемия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство культуры и туризма Китая запустило открытые консультации, направленные на стимулирование развития приграничного туризма, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.Проект направлен на развитие приграничных городов и регулирование туррынка. На данный момент трансграничный туризм в мире находится на спаде, так как пандемия еще не закончилась, считает посол."Работники туротрасли в Китае и России с полной самоотдачей и высоким профессионализмом работают над тем, чтобы повышать качество своих продуктов, предложить туристам качественный сервис, когда взаимные поездки возобновятся. Это также закладывает надежную основу для более быстрого возрождения отрасли в будущем", — резюмировал Чжан Ханьхуэй.
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новости - туризм, китай, россия, чжан ханьхуэй, туризм, коронавирус covid-19, пандемия, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй, Туризм, Коронавирус COVID-19, пандемия, туристы
16:48 30.09.2022 (обновлено: 17:08 30.09.2022)
 
Китай работает над развитием приграничного туризма, заявил посол

Посол КНР: Китай работает над стимулированием развития приграничного туризма

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкТуристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине
Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство культуры и туризма Китая запустило открытые консультации, направленные на стимулирование развития приграничного туризма, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Проект направлен на развитие приграничных городов и регулирование туррынка. На данный момент трансграничный туризм в мире находится на спаде, так как пандемия еще не закончилась, считает посол.
"Работники туротрасли в Китае и России с полной самоотдачей и высоким профессионализмом работают над тем, чтобы повышать качество своих продуктов, предложить туристам качественный сервис, когда взаимные поездки возобновятся. Это также закладывает надежную основу для более быстрого возрождения отрасли в будущем", — резюмировал Чжан Ханьхуэй.
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Вчера, 07:32Туризм
Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма, заявил посол КНР
 
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