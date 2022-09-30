08:40 30.09.2022 (обновлено: 08:53 30.09.2022)
Москва и Пекин ответственны за поддержание мира, заявил посол Китая
Посол Китая Чжан Ханьхуэй: Пекин и Москва несут общую ответственность за поддержание мира
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкПосол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Китай и Россия как постоянные члены Совета безопасности ООН несут общую ответственность за поддержание мира во всем мире, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"В соответствии с годовым планом китайско-российского оборонного сотрудничества и двусторонних договоренностей подразделения китайской армии в сентябре приняли участие в учениях "Восток-2022". После этого корабли ВМС Китая и ВМФ России совершили второе совместное патрулирование в западной части Тихого океана", - сказал Чжан Ханьхуэй.
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По его словам, совместное патрулирование направлено на углубление практического дружественного сотрудничества между ВМС Китая и ВМФ России, повышение уровня взаимодействия между военными, укрепление способности сообща противостоять угрозам безопасности на море.
"Данная операция входит в годовой план китайско-российского оборонного сотрудничества и не направлена против третьих стран", - подчеркнул дипломат.
"Будучи постоянными членами СБ ООН, Китай и Россия несут общую ответственность за поддержание мира во всем мире. Успешное проведение совместного патрулирования способствует укреплению стратегического доверия между Китаем и Россией, стимулирует развитие отношений всестороннего стратегического партнерства между ними, способствует поддержанию стабильности и безопасности в регионе", - отметил он.
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