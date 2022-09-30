Рейтинг@Mail.ru
Москва и Пекин ответственны за поддержание мира, заявил посол Китая - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/kitay-1820499579.html
Москва и Пекин ответственны за поддержание мира, заявил посол Китая
Москва и Пекин ответственны за поддержание мира, заявил посол Китая - РИА Новости, 30.09.2022
Москва и Пекин ответственны за поддержание мира, заявил посол Китая
Китай и Россия как постоянные члены Совета безопасности ООН несут общую ответственность за поддержание мира во всем мире, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:40
2022-09-30T08:53
в мире
чжан ханьхуэй
китай
россия
вмс китая
вмф рф
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766131083_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_e9f03406d32241d10dbbcc68f9707623.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Китай и Россия как постоянные члены Совета безопасности ООН несут общую ответственность за поддержание мира во всем мире, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."В соответствии с годовым планом китайско-российского оборонного сотрудничества и двусторонних договоренностей подразделения китайской армии в сентябре приняли участие в учениях "Восток-2022". После этого корабли ВМС Китая и ВМФ России совершили второе совместное патрулирование в западной части Тихого океана", - сказал Чжан Ханьхуэй.По его словам, совместное патрулирование направлено на углубление практического дружественного сотрудничества между ВМС Китая и ВМФ России, повышение уровня взаимодействия между военными, укрепление способности сообща противостоять угрозам безопасности на море."Будучи постоянными членами СБ ООН, Китай и Россия несут общую ответственность за поддержание мира во всем мире. Успешное проведение совместного патрулирования способствует укреплению стратегического доверия между Китаем и Россией, стимулирует развитие отношений всестороннего стратегического партнерства между ними, способствует поддержанию стабильности и безопасности в регионе", - отметил он.
https://ria.ru/20220928/evrosoyuz-1820138725.html
https://ria.ru/20220926/stavka-1819623019.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766131083_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_1ca9e4717b8a35a1b4ea479cb16235f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чжан ханьхуэй, китай, россия, вмс китая, вмф рф, оон
В мире, Чжан Ханьхуэй, Китай, Россия, ВМС Китая, ВМФ РФ, ООН
08:40 30.09.2022 (обновлено: 08:53 30.09.2022)
 
Москва и Пекин ответственны за поддержание мира, заявил посол Китая

Посол Китая Чжан Ханьхуэй: Пекин и Москва несут общую ответственность за поддержание мира

© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкПосол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Китай и Россия как постоянные члены Совета безопасности ООН несут общую ответственность за поддержание мира во всем мире, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"В соответствии с годовым планом китайско-российского оборонного сотрудничества и двусторонних договоренностей подразделения китайской армии в сентябре приняли участие в учениях "Восток-2022". После этого корабли ВМС Китая и ВМФ России совершили второе совместное патрулирование в западной части Тихого океана", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 17:19
В Китае объяснили, как Евросоюз уничтожает сам себя
По его словам, совместное патрулирование направлено на углубление практического дружественного сотрудничества между ВМС Китая и ВМФ России, повышение уровня взаимодействия между военными, укрепление способности сообща противостоять угрозам безопасности на море.
"Данная операция входит в годовой план китайско-российского оборонного сотрудничества и не направлена против третьих стран", - подчеркнул дипломат.
"Будучи постоянными членами СБ ООН, Китай и Россия несут общую ответственность за поддержание мира во всем мире. Успешное проведение совместного патрулирования способствует укреплению стратегического доверия между Китаем и Россией, стимулирует развитие отношений всестороннего стратегического партнерства между ними, способствует поддержанию стабильности и безопасности в регионе", - отметил он.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 18:49
"Экономическое землетрясение". В Китае осудили безрассудное решение США
 
В миреЧжан ХаньхуэйКитайРоссияВМС КитаяВМФ РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала