https://ria.ru/20220930/kitay-1820499579.html

Москва и Пекин ответственны за поддержание мира, заявил посол Китая

Москва и Пекин ответственны за поддержание мира, заявил посол Китая - РИА Новости, 30.09.2022

Москва и Пекин ответственны за поддержание мира, заявил посол Китая

Китай и Россия как постоянные члены Совета безопасности ООН несут общую ответственность за поддержание мира во всем мире, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:40

2022-09-30T08:40

2022-09-30T08:53

в мире

чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Китай и Россия как постоянные члены Совета безопасности ООН несут общую ответственность за поддержание мира во всем мире, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."В соответствии с годовым планом китайско-российского оборонного сотрудничества и двусторонних договоренностей подразделения китайской армии в сентябре приняли участие в учениях "Восток-2022". После этого корабли ВМС Китая и ВМФ России совершили второе совместное патрулирование в западной части Тихого океана", - сказал Чжан Ханьхуэй.По его словам, совместное патрулирование направлено на углубление практического дружественного сотрудничества между ВМС Китая и ВМФ России, повышение уровня взаимодействия между военными, укрепление способности сообща противостоять угрозам безопасности на море."Будучи постоянными членами СБ ООН, Китай и Россия несут общую ответственность за поддержание мира во всем мире. Успешное проведение совместного патрулирования способствует укреплению стратегического доверия между Китаем и Россией, стимулирует развитие отношений всестороннего стратегического партнерства между ними, способствует поддержанию стабильности и безопасности в регионе", - отметил он.

https://ria.ru/20220928/evrosoyuz-1820138725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чжан ханьхуэй, китай, россия, вмс китая, вмф рф, оон