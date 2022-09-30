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"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева - РИА Новости, 30.09.2022
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"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева
"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева - РИА Новости, 30.09.2022
"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" разбили около 200 палаток в центре Кишинева.
2022-09-30T14:56
2022-09-30T14:56
видео
в мире
майя санду
кишинев
молдавия
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Акция началась 18 сентября. Зону перед зданием парламента и президентским дворцом, в которой находятся палатки, демонстранты назвали "Городком перемен". Собравшиеся требуют отставки президента Майи Санду и обвиняют власти в проведении губительной экономической политики.
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353
60
353
60
"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" разбили около 200 палаток в центре Кишинева. Акция началась 18 сентября. Зону перед зданием парламента и президентским дворцом, в которой находятся палатки, демонстранты назвали "Городком перемен". Собравшиеся требуют отставки президента Майи Санду и обвиняют власти в проведении губительной экономической политики.
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видео, в мире, майя санду, кишинев, молдавия, видео
Видео, В мире, Майя Санду, Кишинев, Молдавия
"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" разбили около 200 палаток в центре Кишинева.
2022-09-30T14:56
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PT0M54S
14:56 30.09.2022
 

"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева

Читать ria.ru в
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" разбили около 200 палаток в центре Кишинева.
Акция началась 18 сентября. Зону перед зданием парламента и президентским дворцом, в которой находятся палатки, демонстранты назвали "Городком перемен". Собравшиеся требуют отставки президента Майи Санду и обвиняют власти в проведении губительной экономической политики.
 
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