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"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева
"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева - РИА Новости, 30.09.2022
"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" разбили около 200 палаток в центре Кишинева.
2022-09-30T14:56
2022-09-30T14:56
2022-09-30T14:56
видео
в мире
майя санду
кишинев
молдавия
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Акция началась 18 сентября. Зону перед зданием парламента и президентским дворцом, в которой находятся палатки, демонстранты назвали "Городком перемен". Собравшиеся требуют отставки президента Майи Санду и обвиняют власти в проведении губительной экономической политики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820602651_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d92cfa938df436027d513f838e8452ad.jpg
"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" разбили около 200 палаток в центре Кишинева. Акция началась 18 сентября. Зону перед зданием парламента и президентским дворцом, в которой находятся палатки, демонстранты назвали "Городком перемен". Собравшиеся требуют отставки президента Майи Санду и обвиняют власти в проведении губительной экономической политики.
2022-09-30T14:56
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, в мире, майя санду, кишинев, молдавия, видео
Видео, В мире, Майя Санду, Кишинев, Молдавия
"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" разбили около 200 палаток в центре Кишинева.