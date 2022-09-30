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"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева

"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева - РИА Новости, 30.09.2022

"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева

Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" разбили около 200 палаток в центре Кишинева.

2022-09-30T14:56

2022-09-30T14:56

2022-09-30T14:56

видео

в мире

майя санду

кишинев

молдавия

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Акция началась 18 сентября. Зону перед зданием парламента и президентским дворцом, в которой находятся палатки, демонстранты назвали "Городком перемен". Собравшиеся требуют отставки президента Майи Санду и обвиняют власти в проведении губительной экономической политики.

кишинев

молдавия

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Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Долой Санду" – оппозиция продолжает протестовать в центре Кишинева Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" разбили около 200 палаток в центре Кишинева. Акция началась 18 сентября. Зону перед зданием парламента и президентским дворцом, в которой находятся палатки, демонстранты назвали "Городком перемен". Собравшиеся требуют отставки президента Майи Санду и обвиняют власти в проведении губительной экономической политики. 2022-09-30T14:56 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, в мире, майя санду, кишинев, молдавия, видео