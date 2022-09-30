Рейтинг@Mail.ru
Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220930/kino-1820550112.html
Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо
Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо - РИА Новости, 30.09.2022
Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо
Эмма Стоун и Уиллем Дефо снимутся в новом фильме Йоргоса Лантимоса, пишет Deadline. Картина называется "AND". РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:47
2022-09-30T14:47
культура
новости культуры
уиллем дефо
знаменитости
звезды
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820548732_0:0:2608:1466_1920x0_80_0_0_6e2df1631cd44fe970f1e6b07d590b2b.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эмма Стоун и Уиллем Дефо снимутся в новом фильме Йоргоса Лантимоса, пишет Deadline. Картина называется "AND".Также в ленте будут задействованы Джесси Племонс и Маргарет Куэлли. Сценарий написали Лантимос и Эфтимис Филиппу. Детали сюжета пока не разглашаются.Стоун и Лантимос уже работали вместе. Актриса сыграла одну из главных ролей в его предыдущем проекте — сатире "Фаворитка". Она воплотила образ бедной родственницы герцогини Мальборо. Чтобы остаться при дворе, девушка была готова на все. За свою работу в этом проекте Стоун была номинирована на "Оскар".
https://ria.ru/20220928/jackman-1820013970.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820548732_0:0:2608:1956_1920x0_80_0_0_d378fdd2b39cb8a6f52d6f8726dd64b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, уиллем дефо, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Уиллем Дефо, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
14:47 30.09.2022
 
Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо

Автор "Фаворитки" Йоргос Лантимос снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо

© AFP 2022 / Aris Messinis, Chris DelmasАктеры Эмма Стоун и Уиллем Дефо
Актеры Эмма Стоун и Уиллем Дефо - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / Aris Messinis, Chris Delmas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эмма Стоун и Уиллем Дефо снимутся в новом фильме Йоргоса Лантимоса, пишет Deadline. Картина называется "AND".
Также в ленте будут задействованы Джесси Племонс и Маргарет Куэлли. Сценарий написали Лантимос и Эфтимис Филиппу.
Детали сюжета пока не разглашаются.
Стоун и Лантимос уже работали вместе. Актриса сыграла одну из главных ролей в его предыдущем проекте — сатире "Фаворитка". Она воплотила образ бедной родственницы герцогини Мальборо. Чтобы остаться при дворе, девушка была готова на все. За свою работу в этом проекте Стоун была номинирована на "Оскар".
Хью Джекман - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 16:55Культура
Хью Джекман вернется к роли Росомахи
 
КультураНовости культурыУиллем ДефоЗнаменитостизвездыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала