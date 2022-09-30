https://ria.ru/20220930/kino-1820550112.html

Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо

Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо - РИА Новости, 30.09.2022

Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо

Эмма Стоун и Уиллем Дефо снимутся в новом фильме Йоргоса Лантимоса, пишет Deadline. Картина называется "AND". РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:47

2022-09-30T14:47

2022-09-30T14:47

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эмма Стоун и Уиллем Дефо снимутся в новом фильме Йоргоса Лантимоса, пишет Deadline. Картина называется "AND".Также в ленте будут задействованы Джесси Племонс и Маргарет Куэлли. Сценарий написали Лантимос и Эфтимис Филиппу. Детали сюжета пока не разглашаются.Стоун и Лантимос уже работали вместе. Актриса сыграла одну из главных ролей в его предыдущем проекте — сатире "Фаворитка". Она воплотила образ бедной родственницы герцогини Мальборо. Чтобы остаться при дворе, девушка была готова на все. За свою работу в этом проекте Стоун была номинирована на "Оскар".

https://ria.ru/20220928/jackman-1820013970.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, уиллем дефо, знаменитости, звезды, кино и сериалы