https://ria.ru/20220930/kino-1820550112.html
Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо
Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо - РИА Новости, 30.09.2022
Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо
Эмма Стоун и Уиллем Дефо снимутся в новом фильме Йоргоса Лантимоса, пишет Deadline. Картина называется "AND". РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:47
2022-09-30T14:47
2022-09-30T14:47
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эмма Стоун и Уиллем Дефо снимутся в новом фильме Йоргоса Лантимоса, пишет Deadline. Картина называется "AND".Также в ленте будут задействованы Джесси Племонс и Маргарет Куэлли. Сценарий написали Лантимос и Эфтимис Филиппу. Детали сюжета пока не разглашаются.Стоун и Лантимос уже работали вместе. Актриса сыграла одну из главных ролей в его предыдущем проекте — сатире "Фаворитка". Она воплотила образ бедной родственницы герцогини Мальборо. Чтобы остаться при дворе, девушка была готова на все. За свою работу в этом проекте Стоун была номинирована на "Оскар".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, уиллем дефо, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Уиллем Дефо, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
Автор "Фаворитки" снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо
Автор "Фаворитки" Йоргос Лантимос снимет фильм с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо