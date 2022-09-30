https://ria.ru/20220930/khrulev-1820479000.html

Минобороны опубликовало уникальные фото начальника тыла Красной армии

Минобороны опубликовало уникальные фото начальника тыла Красной армии - РИА Новости, 30.09.2022

Минобороны опубликовало уникальные фото начальника тыла Красной армии

Министерство обороны России в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы" открыло фотодокументальный раздел "Великий труженик войны",... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T00:37

2022-09-30T00:37

2022-09-30T01:18

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство обороны России в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы" открыло фотодокументальный раздел "Великий труженик войны", приуроченный к отмечаемому в пятницу 130-летию со дня рождения легендарного начальника главного управления тыла Красной армии генерала армии Андрея Хрулева.В новом разделе представлены уникальные и не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов основоположника теории и практики тылового обеспечения, создателя системы тыловых органов стратегического, оперативного и войскового звеньев, которая трансформировалась сегодня в современную систему материально-технического обеспечения войск.На исторических снимках командующий тылом РККА запечатлен в первые годы начала Великой Отечественной войны и в период послевоенной жизни. На кадрах Хрулев представлен как в рабочей, так и в торжественной обстановке, в частности, на приеме в Кремле в честь Победы в Великой Отечественной войне.Снимки сопровождаются биографическими фактами из жизни Хрулева, воспоминаниями, пояснениями, комментариями и выдержками из военно-исторических трудов.Хрулев более 40 лет посвятил службе в Вооруженных силах, пройдя путь от красноармейца до генерала армии. "На всех постах, которые ему доверяла Родина, он честно выполнял свой воинский долг. Его жизнь и деятельность – яркий пример беззаветной преданности Отечеству", - подчеркивает Минобороны РФ.Историческое значение деятельности Хрулева состоит в том, что он стал основоположником теории и практики тылового обеспечения, создателем системы тыловых органов стратегического, оперативного и войскового звеньев, которая в своей основе с изменениями, соответствующими развитию форм (способов) ведения войны и научно-технического прогресса, трансформировалась сегодня в систему материально-технического обеспечения войск (сил), поясняет российское военное ведомство.Хрулев обосновал и успешно реализовал роль и значение тыла как связующего звена между экономикой страны и Вооруженными силами, подчеркивает МО РФ.Генерал Хрулев внес значительный вклад в организацию, совершенствование и развитие путей сообщения в один из самых сложных периодов Великой Отечественной войны и настроил ритмичную работу железнодорожного транспорта в условиях небывалого объема перевозок войск и грузов.Неоспорима заслуга Хрулева в деле создания системы подготовки кадров тыла, в основе своей сохранившейся до нынешних дней, отмечает Минобороны.

https://ria.ru/20200510/1571231277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество