https://ria.ru/20220930/khrulev-1820479000.html
Минобороны опубликовало уникальные фото начальника тыла Красной армии
Минобороны опубликовало уникальные фото начальника тыла Красной армии - РИА Новости, 30.09.2022
Минобороны опубликовало уникальные фото начальника тыла Красной армии
Министерство обороны России в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы" открыло фотодокументальный раздел "Великий труженик войны",... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T00:37
2022-09-30T00:37
2022-09-30T01:18
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820478825_0:53:900:559_1920x0_80_0_0_f48b306f0c24397b30202be99a6962d8.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство обороны России в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы" открыло фотодокументальный раздел "Великий труженик войны", приуроченный к отмечаемому в пятницу 130-летию со дня рождения легендарного начальника главного управления тыла Красной армии генерала армии Андрея Хрулева.В новом разделе представлены уникальные и не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов основоположника теории и практики тылового обеспечения, создателя системы тыловых органов стратегического, оперативного и войскового звеньев, которая трансформировалась сегодня в современную систему материально-технического обеспечения войск.На исторических снимках командующий тылом РККА запечатлен в первые годы начала Великой Отечественной войны и в период послевоенной жизни. На кадрах Хрулев представлен как в рабочей, так и в торжественной обстановке, в частности, на приеме в Кремле в честь Победы в Великой Отечественной войне.Снимки сопровождаются биографическими фактами из жизни Хрулева, воспоминаниями, пояснениями, комментариями и выдержками из военно-исторических трудов.Хрулев более 40 лет посвятил службе в Вооруженных силах, пройдя путь от красноармейца до генерала армии. "На всех постах, которые ему доверяла Родина, он честно выполнял свой воинский долг. Его жизнь и деятельность – яркий пример беззаветной преданности Отечеству", - подчеркивает Минобороны РФ.Историческое значение деятельности Хрулева состоит в том, что он стал основоположником теории и практики тылового обеспечения, создателем системы тыловых органов стратегического, оперативного и войскового звеньев, которая в своей основе с изменениями, соответствующими развитию форм (способов) ведения войны и научно-технического прогресса, трансформировалась сегодня в систему материально-технического обеспечения войск (сил), поясняет российское военное ведомство.Хрулев обосновал и успешно реализовал роль и значение тыла как связующего звена между экономикой страны и Вооруженными силами, подчеркивает МО РФ.Генерал Хрулев внес значительный вклад в организацию, совершенствование и развитие путей сообщения в один из самых сложных периодов Великой Отечественной войны и настроил ритмичную работу железнодорожного транспорта в условиях небывалого объема перевозок войск и грузов.Неоспорима заслуга Хрулева в деле создания системы подготовки кадров тыла, в основе своей сохранившейся до нынешних дней, отмечает Минобороны.
https://ria.ru/20200510/1571231277.html
https://ria.ru/20220603/nikolaev-1792764127.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820478825_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_3fca16aaa5e9061c119a2c482ff1fd78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
00:37 30.09.2022 (обновлено: 01:18 30.09.2022)
Минобороны опубликовало уникальные фото начальника тыла Красной армии
Минобороны опубликовало уникальные фото легендарного начальника тыла Красной армии Хрулева
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Министерство обороны России в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы" открыло
фотодокументальный раздел "Великий труженик войны", приуроченный к отмечаемому в пятницу 130-летию со дня рождения легендарного начальника главного управления тыла Красной армии генерала армии Андрея Хрулева.
В новом разделе представлены уникальные и не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов основоположника теории и практики тылового обеспечения, создателя системы тыловых органов стратегического, оперативного и войскового звеньев, которая трансформировалась сегодня в современную систему материально-технического обеспечения войск.
На исторических снимках командующий тылом РККА запечатлен в первые годы начала Великой Отечественной войны и в период послевоенной жизни. На кадрах Хрулев представлен как в рабочей, так и в торжественной обстановке, в частности, на приеме в Кремле в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Снимки сопровождаются биографическими фактами из жизни Хрулева, воспоминаниями, пояснениями, комментариями и выдержками из военно-исторических трудов.
Хрулев более 40 лет посвятил службе в Вооруженных силах, пройдя путь от красноармейца до генерала армии. "На всех постах, которые ему доверяла Родина, он честно выполнял свой воинский долг. Его жизнь и деятельность – яркий пример беззаветной преданности Отечеству", - подчеркивает Минобороны РФ.
Историческое значение деятельности Хрулева состоит в том, что он стал основоположником теории и практики тылового обеспечения, создателем системы тыловых органов стратегического, оперативного и войскового звеньев, которая в своей основе с изменениями, соответствующими развитию форм (способов) ведения войны и научно-технического прогресса, трансформировалась сегодня в систему материально-технического обеспечения войск (сил), поясняет российское военное ведомство.
Хрулев обосновал и успешно реализовал роль и значение тыла как связующего звена между экономикой страны и Вооруженными силами, подчеркивает МО РФ.
Генерал Хрулев внес значительный вклад в организацию, совершенствование и развитие путей сообщения в один из самых сложных периодов Великой Отечественной войны и настроил ритмичную работу железнодорожного транспорта в условиях небывалого объема перевозок войск и грузов.
Неоспорима заслуга Хрулева в деле создания системы подготовки кадров тыла, в основе своей сохранившейся до нынешних дней, отмечает Минобороны.