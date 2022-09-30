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Лишь пять процентов хлеба из Украины идет в бедные страны, заявил Путин

Лишь пять процентов хлеба из Украины идет в бедные страны, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Лишь пять процентов хлеба из Украины идет в бедные страны, заявил Путин

Хлеб с Украины идет в Европу, лишь 5% - в беднейшие страны, это прямое надувательство и обман, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:42

2022-09-30T15:42

2022-09-30T15:57

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Хлеб с Украины идет в Европу, лишь 5% - в беднейшие страны, это прямое надувательство и обман, заявил президент России Владимир Путин."Вот вывозят сейчас хлеб с Украины… под предлогом обеспечения продовольственной безопасности беднейших стран мира. Куда он идет? Да все идет в те же европейские страны, там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/zerno-1819788549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, европа, в мире, владимир путин, россия, оон, евросоюз, совет безопасности оон, донецкая народная республика