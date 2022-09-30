https://ria.ru/20220930/kherson-1820635463.html
Путин подписал договор о принятии Херсонской области в Россию
Путин подписал договор о принятии Херсонской области в Россию - РИА Новости, 30.09.2022
Путин подписал договор о принятии Херсонской области в Россию
Президент России Владимир Путин и глава Херсонской области подписали договор о присоединении региона к России. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:00
2022-09-30T16:00
2022-09-30T16:14
россия
херсонская область
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Херсонской области подписали договор о присоединении региона к России.Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий.
https://ria.ru/20220930/putin-1820615439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , в мире, владимир путин
Россия, Херсонская область , В мире, Владимир Путин
16:00 30.09.2022 (обновлено: 16:14 30.09.2022)
Путин подписал договор о принятии Херсонской области в Россию
Путин подписал договор о принятии Херсонской области в состав России