https://ria.ru/20220930/kherson-1820635463.html

Путин подписал договор о принятии Херсонской области в Россию

Путин подписал договор о принятии Херсонской области в Россию - РИА Новости, 30.09.2022

Путин подписал договор о принятии Херсонской области в Россию

Президент России Владимир Путин и глава Херсонской области подписали договор о присоединении региона к России. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:00

2022-09-30T16:00

2022-09-30T16:14

россия

херсонская область

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Херсонской области подписали договор о присоединении региона к России.Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий.

https://ria.ru/20220930/putin-1820615439.html

россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , в мире, владимир путин