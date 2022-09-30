https://ria.ru/20220930/kherson-1820552520.html

При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека

При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 30.09.2022

При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека

Два человека погибли, один ранен в результате ракетного обстрела Херсона со стороны Украины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:10

2022-09-30T12:10

2022-09-30T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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ХЕРСОН, 30 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один ранен в результате ракетного обстрела Херсона со стороны Украины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.Ранее в администрации Херсонской области сообщили РИА Новости, что в результате ракетного удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации региона по безопасности Алексей Катериничев."Двое погибших, один раненый", - сказал собеседник агентства.По его словам, один из погибших - Катериничев.

https://ria.ru/20220930/kherson-1820506761.html

https://ria.ru/20220930/kherson-1820522093.html

херсон

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон