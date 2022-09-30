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При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/kherson-1820552520.html
При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека
При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 30.09.2022
При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека
Два человека погибли, один ранен в результате ракетного обстрела Херсона со стороны Украины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:10
2022-09-30T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 30 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один ранен в результате ракетного обстрела Херсона со стороны Украины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.Ранее в администрации Херсонской области сообщили РИА Новости, что в результате ракетного удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации региона по безопасности Алексей Катериничев."Двое погибших, один раненый", - сказал собеседник агентства.По его словам, один из погибших - Катериничев.
https://ria.ru/20220930/kherson-1820506761.html
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херсон
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в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
12:10 30.09.2022
 
При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека

В Херсоне заявили, что при обстреле города со стороны ВСУ погибли два человека, один ранен

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкРазрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 30 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один ранен в результате ракетного обстрела Херсона со стороны Украины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
Ранее в администрации Херсонской области сообщили РИА Новости, что в результате ракетного удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации региона по безопасности Алексей Катериничев.
Кадры с места гибели первого замглавы Херсонской области по безопасности Катериничева - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 09:34Специальная военная операция на Украине
При ударе со стороны ВСУ по Херсону погиб замглавы администрации области
"Двое погибших, один раненый", - сказал собеседник агентства.
По его словам, один из погибших - Катериничев.
Фрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 10:44Специальная военная операция на Украине
В ОП смерть Катериничева назвали актом террора
 
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