https://ria.ru/20220930/kherson-1820552520.html
При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека
При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 30.09.2022
При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека
Два человека погибли, один ранен в результате ракетного обстрела Херсона со стороны Украины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:10
2022-09-30T12:10
2022-09-30T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 30 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один ранен в результате ракетного обстрела Херсона со стороны Украины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.Ранее в администрации Херсонской области сообщили РИА Новости, что в результате ракетного удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации региона по безопасности Алексей Катериничев."Двое погибших, один раненый", - сказал собеседник агентства.По его словам, один из погибших - Катериничев.
https://ria.ru/20220930/kherson-1820506761.html
https://ria.ru/20220930/kherson-1820522093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
При ракетном обстреле Херсона со стороны ВСУ погибли два человека
В Херсоне заявили, что при обстреле города со стороны ВСУ погибли два человека, один ранен