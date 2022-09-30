https://ria.ru/20220930/kherson-1820522093.html

В ОП смерть Катериничева назвали актом террора

В ОП смерть Катериничева назвали актом террора - РИА Новости, 30.09.2022

В ОП смерть Катериничева назвали актом террора

Власти Украины перешли к "адресному" террору, били прицельно ракетой HIMARS по дому, в котором жил первый замглавы администрации Херсонской области по... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:44

2022-09-30T10:44

2022-09-30T10:44

специальная военная операция на украине

александр малькевич

алексей журавко

владимир сальдо

украина

херсонская область

херсон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти Украины перешли к "адресному" террору, били прицельно ракетой HIMARS по дому, в котором жил первый замглавы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев, сообщил РИА Новости зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.В результате ракетного удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев."Ракета прилетела HIMARS, то есть это теракт. Я почему провёл параллели и отсылку к Журавко - это абсолютно такая же история. Они перешли к такому "адресному" террору, то есть это не растяжка, не бомба, это именно ракетный удар", - сказал Малькевич, который находится сейчас в командировке на освобожденных территориях Украины.Ракета прилетела именно в комнату, где жил Катериничев, поясняет член ОП.Катериничев был назначен на должность первого замглавы администрации по безопасности в августе этого года. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".Ранее украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшее терактом. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара.

https://ria.ru/20220930/kherson-1820506761.html

https://ria.ru/20220929/kherson-1820280546.html

украина

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр малькевич, алексей журавко, владимир сальдо, украина, херсонская область , херсон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), верховная рада украины, в мире