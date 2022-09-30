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В ОП смерть Катериничева назвали актом террора - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/kherson-1820522093.html
В ОП смерть Катериничева назвали актом террора
В ОП смерть Катериничева назвали актом террора - РИА Новости, 30.09.2022
В ОП смерть Катериничева назвали актом террора
Власти Украины перешли к "адресному" террору, били прицельно ракетой HIMARS по дому, в котором жил первый замглавы администрации Херсонской области по... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:44
2022-09-30T10:44
специальная военная операция на украине
александр малькевич
алексей журавко
владимир сальдо
украина
херсонская область
херсон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти Украины перешли к "адресному" террору, били прицельно ракетой HIMARS по дому, в котором жил первый замглавы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев, сообщил РИА Новости зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.В результате ракетного удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев."Ракета прилетела HIMARS, то есть это теракт. Я почему провёл параллели и отсылку к Журавко - это абсолютно такая же история. Они перешли к такому "адресному" террору, то есть это не растяжка, не бомба, это именно ракетный удар", - сказал Малькевич, который находится сейчас в командировке на освобожденных территориях Украины.Ракета прилетела именно в комнату, где жил Катериничев, поясняет член ОП.Катериничев был назначен на должность первого замглавы администрации по безопасности в августе этого года. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".Ранее украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшее терактом. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара.
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украина
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александр малькевич, алексей журавко, владимир сальдо, украина, херсонская область , херсон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Александр Малькевич, Алексей Журавко, Владимир Сальдо, Украина, Херсонская область , Херсон, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Верховная Рада Украины, В мире
10:44 30.09.2022
 
В ОП смерть Катериничева назвали актом террора

Член ОП Малькевич о гибели Катериничева: власти Украины перешли к "адресному" террору

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ
Фрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти Украины перешли к "адресному" террору, били прицельно ракетой HIMARS по дому, в котором жил первый замглавы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев, сообщил РИА Новости зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
В результате ракетного удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.
Кадры с места гибели первого замглавы Херсонской области по безопасности Катериничева - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 09:34Специальная военная операция на Украине
При ударе со стороны ВСУ по Херсону погиб замглавы администрации области
"Ракета прилетела HIMARS, то есть это теракт. Я почему провёл параллели и отсылку к Журавко - это абсолютно такая же история. Они перешли к такому "адресному" террору, то есть это не растяжка, не бомба, это именно ракетный удар", - сказал Малькевич, который находится сейчас в командировке на освобожденных территориях Украины.
Ракета прилетела именно в комнату, где жил Катериничев, поясняет член ОП.
Катериничев был назначен на должность первого замглавы администрации по безопасности в августе этого года. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Ранее украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшее терактом. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара.
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 12:23Специальная военная операция на Украине
При обстреле со стороны ВСУ жилого дома в Херсоне погибли два человека
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр МалькевичАлексей ЖуравкоВладимир СальдоУкраинаХерсонская областьХерсонФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Верховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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