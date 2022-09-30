В ОП смерть Катериничева назвали актом террора
Член ОП Малькевич о гибели Катериничева: власти Украины перешли к "адресному" террору
© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ
Фрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти Украины перешли к "адресному" террору, били прицельно ракетой HIMARS по дому, в котором жил первый замглавы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев, сообщил РИА Новости зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
В результате ракетного удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.
"Ракета прилетела HIMARS, то есть это теракт. Я почему провёл параллели и отсылку к Журавко - это абсолютно такая же история. Они перешли к такому "адресному" террору, то есть это не растяжка, не бомба, это именно ракетный удар", - сказал Малькевич, который находится сейчас в командировке на освобожденных территориях Украины.
Ракета прилетела именно в комнату, где жил Катериничев, поясняет член ОП.
Катериничев был назначен на должность первого замглавы администрации по безопасности в августе этого года. Сам он родом из города Рыбинск Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ РФ. Последнее место работы - первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Ранее украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшее терактом. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара.