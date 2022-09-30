https://ria.ru/20220930/kherson-1820506761.html

При ударе со стороны ВСУ по Херсону погиб замглавы администрации области

При ударе со стороны ВСУ по Херсону погиб замглавы администрации области - РИА Новости, 30.09.2022

При ударе со стороны ВСУ по Херсону погиб замглавы администрации области

Первый замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексей Катериничев погиб при ударе украинских войск, сообщили РИА Новости в ВГА региона. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:34

2022-09-30T09:34

2022-09-30T14:28

в мире

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херсонская область

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рыбинск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Первый замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексей Катериничев погиб при ударе украинских войск, сообщили РИА Новости в ВГА региона.Катериничев родился в Рыбинске Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ. Пост в ВГА Херсонской области он занял в августе. До этого работал первым замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".ВСУ регулярно обстреливают Херсон, в основном из американских систем HIMARS. Так, 16 сентября целью стало здание областной администрации. Тогда погибли три человека, 13 получили ранения. Еще один удар, 21 сентября, пришелся по гражданским объектам, в том числе по пожарной части. А одна из ракет попала в причал паромной переправы через Днепр в центре города. Двадцать пятого сентября при обстреле гостиницы погибли два человека, в том числе бывший депутат Рады Алексей Журавко. Три дня спустя украинские военные полностью разрушили здание Политехнического университета.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство проголосовавших поддержали это решение.

https://ria.ru/20220929/gorlovka-1820265099.html

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Кадры с места гибели первого замглавы Херсонской области по безопасности Катериничева Корреспондент РИА Новости передает кадры с места гибели первого замглавы Херсонской области по безопасности Катериничева. В экстренных службах нам сказали, что кроме него погиб еще 1 человек и 1 ранен. Катериничев - бывший первый замначальника центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. В ведомстве выразили соболезнования его родным и близким. 2022-09-30T09:34 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рыбинск