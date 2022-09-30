https://ria.ru/20220930/kharris-1820488541.html

Американцы высмеяли Камалу Харрис после ее слов о союзе с КНДР

Американцы высмеяли Камалу Харрис после ее слов о союзе с КНДР - РИА Новости, 30.09.2022

Американцы высмеяли Камалу Харрис после ее слов о союзе с КНДР

Зрители американского телеканала Fox News отреагировали на оговорку вице-президента США Камалы Харрис, заявившей о стратегическом партнерстве Штатов и КНДР. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T04:32

2022-09-30T04:32

2022-09-30T06:58

в мире

камала харрис

южная корея

сша

корейский полуостров

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News отреагировали на оговорку вице-президента США Камалы Харрис, заявившей о стратегическом партнерстве Штатов и КНДР.Конфуз произошел накануне во время визита политика в демилитаризованную зону Корейского полуострова. "У Соединенных Штатов очень важные взаимоотношения, по сути, альянс с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство", — обратилась с речью Харрис. В дальнейшем вице-президент так и не исправила свою ошибку, а просто продолжила говорить уже о Южной Корее.Публикация видео с выступлением Харрис вызвала активную реакцию пользователей в комментариях."Как говорится, никогда не выбирайте вице-президента умнее вас. Для Байдена это довольно низкая планка, и она доказывает это на регулярной основе", - написал пользователь Satguy141."Мне неприятно это говорить, но давайте надеяться, что Байден будет в порядке в течение следующих двух лет. Трудно поверить, что кто-то может быть хуже, но я думаю, что мы нашли ее", - выразил мнение Don Peterson."Джо не знает, в каком штате он находится, а эта не знает, с какой Кореей у нас союз. Страшно подумать, что эта женщина хочет когда-нибудь стать президентом", - заявила Marlene Hopkins."Возможно, она все-таки была хорошим выбором для Джо. Она как бы маскирует его оговорки своими собственными", - предположил greyballer1."Невероятно, какой позор перед Южной Кореей и ее лидерами", - заметил Mike Bullets."Какого черта? Она там была на экскурсии и до сих пор понятия не имеет, кто наш союзник?" – задалась вопросом Candice Miller."Вполне понятно. Она до сих пор не может найти границу между США и Мексикой (куда ее отправил Байден для решения миграционного кризиса. – прим. ред.)", - добавил PS.Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.

https://ria.ru/20220929/bayden-1820365026.html

https://ria.ru/20220926/kndr-1819569900.html

южная корея

сша

корейский полуостров

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в мире, камала харрис, южная корея, сша, корейский полуостров