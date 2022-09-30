https://ria.ru/20220930/kharris-1820488541.html
Американцы высмеяли Камалу Харрис после ее слов о союзе с КНДР
Американцы высмеяли Камалу Харрис после ее слов о союзе с КНДР - РИА Новости, 30.09.2022
Американцы высмеяли Камалу Харрис после ее слов о союзе с КНДР
Зрители американского телеканала Fox News отреагировали на оговорку вице-президента США Камалы Харрис, заявившей о стратегическом партнерстве Штатов и КНДР. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T04:32
2022-09-30T04:32
2022-09-30T06:58
в мире
камала харрис
южная корея
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корейский полуостров
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News отреагировали на оговорку вице-президента США Камалы Харрис, заявившей о стратегическом партнерстве Штатов и КНДР.Конфуз произошел накануне во время визита политика в демилитаризованную зону Корейского полуострова. "У Соединенных Штатов очень важные взаимоотношения, по сути, альянс с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство", — обратилась с речью Харрис. В дальнейшем вице-президент так и не исправила свою ошибку, а просто продолжила говорить уже о Южной Корее.Публикация видео с выступлением Харрис вызвала активную реакцию пользователей в комментариях."Как говорится, никогда не выбирайте вице-президента умнее вас. Для Байдена это довольно низкая планка, и она доказывает это на регулярной основе", - написал пользователь Satguy141."Мне неприятно это говорить, но давайте надеяться, что Байден будет в порядке в течение следующих двух лет. Трудно поверить, что кто-то может быть хуже, но я думаю, что мы нашли ее", - выразил мнение Don Peterson."Джо не знает, в каком штате он находится, а эта не знает, с какой Кореей у нас союз. Страшно подумать, что эта женщина хочет когда-нибудь стать президентом", - заявила Marlene Hopkins."Возможно, она все-таки была хорошим выбором для Джо. Она как бы маскирует его оговорки своими собственными", - предположил greyballer1."Невероятно, какой позор перед Южной Кореей и ее лидерами", - заметил Mike Bullets."Какого черта? Она там была на экскурсии и до сих пор понятия не имеет, кто наш союзник?" – задалась вопросом Candice Miller."Вполне понятно. Она до сих пор не может найти границу между США и Мексикой (куда ее отправил Байден для решения миграционного кризиса. – прим. ред.)", - добавил PS.Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.
https://ria.ru/20220929/bayden-1820365026.html
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в мире, камала харрис, южная корея, сша, корейский полуостров
В мире, Камала Харрис, Южная Корея, США, Корейский полуостров
04:32 30.09.2022 (обновлено: 06:58 30.09.2022)
Американцы высмеяли Камалу Харрис после ее слов о союзе с КНДР
Зрители Fox высмеяли оговорку вице-президента США Камалы Харрис об "альянсе" с КНДР
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.
Зрители американского телеканала Fox News отреагировали
на оговорку вице-президента США Камалы Харрис, заявившей о стратегическом партнерстве Штатов и КНДР.
Конфуз произошел накануне во время визита политика в демилитаризованную зону Корейского полуострова
. "У Соединенных Штатов очень важные взаимоотношения, по сути, альянс с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство", — обратилась с речью Харрис. В дальнейшем вице-президент так и не исправила свою ошибку, а просто продолжила говорить уже о Южной Корее
.
Публикация видео с выступлением Харрис вызвала активную реакцию пользователей в комментариях.
"Как говорится, никогда не выбирайте вице-президента умнее вас. Для Байдена это довольно низкая планка, и она доказывает это на регулярной основе", - написал пользователь Satguy141.
"Мне неприятно это говорить, но давайте надеяться, что Байден будет в порядке в течение следующих двух лет. Трудно поверить, что кто-то может быть хуже, но я думаю, что мы нашли ее", - выразил мнение Don Peterson.
"Джо не знает, в каком штате он находится, а эта не знает, с какой Кореей у нас союз. Страшно подумать, что эта женщина хочет когда-нибудь стать президентом", - заявила Marlene Hopkins.
"Возможно, она все-таки была хорошим выбором для Джо. Она как бы маскирует его оговорки своими собственными", - предположил greyballer1.
"Невероятно, какой позор перед Южной Кореей и ее лидерами", - заметил Mike Bullets.
"Какого черта? Она там была на экскурсии и до сих пор понятия не имеет, кто наш союзник?" – задалась вопросом Candice Miller.
"Вполне понятно. Она до сих пор не может найти границу между США и Мексикой
(куда ее отправил Байден для решения миграционного кризиса. – прим. ред.)", - добавил PS.
Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.