https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820636467.html
Кадыров заплакал во время речи Путина
Кадыров заплакал во время речи Путина - РИА Новости, 30.09.2022
Кадыров заплакал во время речи Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:03
2022-09-30T16:03
2022-09-30T16:03
рамзан кадыров
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На нее приглашены главы российских регионов, министры, сенаторы и депутаты.Во время речи Путина Кадыров поднял голову вверх и постарался отвести взгляд в тот момент, когда на глазах навернулись слезы."Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить", - сказал в тот момент президент.
https://ria.ru/20220930/putin-1820634179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, владимир путин, россия, общество
Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Общество
Кадыров заплакал во время речи Путина
Глава Чечни Кадыров заплакал во время речи Путина
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На нее приглашены главы российских регионов, министры, сенаторы и депутаты.
Во время речи Путина Кадыров поднял голову вверх и постарался отвести взгляд в тот момент, когда на глазах навернулись слезы.
"Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания пронесли через года любовь к России
. И это чувство никто не может в нас уничтожить", - сказал в тот момент президент.