https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820636467.html

Кадыров заплакал во время речи Путина

Кадыров заплакал во время речи Путина - РИА Новости, 30.09.2022

Кадыров заплакал во время речи Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:03

2022-09-30T16:03

2022-09-30T16:03

рамзан кадыров

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На нее приглашены главы российских регионов, министры, сенаторы и депутаты.Во время речи Путина Кадыров поднял голову вверх и постарался отвести взгляд в тот момент, когда на глазах навернулись слезы."Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить", - сказал в тот момент президент.

https://ria.ru/20220930/putin-1820634179.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рамзан кадыров, владимир путин, россия, общество