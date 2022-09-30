Рейтинг@Mail.ru
Кадыров заплакал во время речи Путина - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820636467.html
Кадыров заплакал во время речи Путина
Кадыров заплакал во время речи Путина - РИА Новости, 30.09.2022
Кадыров заплакал во время речи Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:03
2022-09-30T16:03
рамзан кадыров
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На нее приглашены главы российских регионов, министры, сенаторы и депутаты.Во время речи Путина Кадыров поднял голову вверх и постарался отвести взгляд в тот момент, когда на глазах навернулись слезы."Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить", - сказал в тот момент президент.
https://ria.ru/20220930/putin-1820634179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, владимир путин, россия, общество
Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Общество
16:03 30.09.2022
 
Кадыров заплакал во время речи Путина

Глава Чечни Кадыров заплакал во время речи Путина

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На нее приглашены главы российских регионов, министры, сенаторы и депутаты.
Во время речи Путина Кадыров поднял голову вверх и постарался отвести взгляд в тот момент, когда на глазах навернулись слезы.
"Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить", - сказал в тот момент президент.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:57
Путин о присоединении новых территорий: за нами правда
 
Рамзан КадыровВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала