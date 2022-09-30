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Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он тем, как идет спецоперация - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820600631.html
Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он тем, как идет спецоперация
Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он тем, как идет спецоперация - РИА Новости, 30.09.2022
Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он тем, как идет спецоперация
Глава Чечни Рамзан Кадыров на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации России на Украине, заявил, что там, где находятся его бойцы, он доволен на 100 процентов. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:46
2022-09-30T15:43
безопасность
рамзан кадыров
россия
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации России на Украине, заявил, что там, где находятся его бойцы, он доволен на 100 процентов.Кадыров пришел в Кремль на церемонию подписания договоров с новыми территориями о присоединении к составу России."Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я 100 процентов доволен", — сказал Кадыров журналистам.Он добавил, что сегодня для него хороший день."Для нас сегодня хороший день: присоединяются к нам несколько регионов по волеизъявлению народа. Это радует. Мы победим! Да здравствует Россия", — заявил он журналистам.
https://ria.ru/20220929/kherson-1820262414.html
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безопасность, рамзан кадыров, россия, украина
Безопасность, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
14:46 30.09.2022 (обновлено: 15:43 30.09.2022)
 
Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он тем, как идет спецоперация

Кадыров заявил, что доволен действиями бойцов из Чечни

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации России на Украине, заявил, что там, где находятся его бойцы, он доволен на 100 процентов.
Кадыров пришел в Кремль на церемонию подписания договоров с новыми территориями о присоединении к составу России.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 11:25Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении
"Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я 100 процентов доволен", — сказал Кадыров журналистам.
Он добавил, что сегодня для него хороший день.
"Для нас сегодня хороший день: присоединяются к нам несколько регионов по волеизъявлению народа. Это радует. Мы победим! Да здравствует Россия", — заявил он журналистам.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 18:02Специальная военная операция на Украине
Кадыров рассказал о визите своего племянника в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРамзан КадыровРоссияУкраина
 
 
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