https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820600631.html

Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он тем, как идет спецоперация

Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он тем, как идет спецоперация - РИА Новости, 30.09.2022

Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он тем, как идет спецоперация

Глава Чечни Рамзан Кадыров на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации России на Украине, заявил, что там, где находятся его бойцы, он доволен на 100 процентов. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:46

2022-09-30T14:46

2022-09-30T15:43

безопасность

рамзан кадыров

россия

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на вопрос, доволен ли он ходом спецоперации России на Украине, заявил, что там, где находятся его бойцы, он доволен на 100 процентов.Кадыров пришел в Кремль на церемонию подписания договоров с новыми территориями о присоединении к составу России."Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я 100 процентов доволен", — сказал Кадыров журналистам.Он добавил, что сегодня для него хороший день."Для нас сегодня хороший день: присоединяются к нам несколько регионов по волеизъявлению народа. Это радует. Мы победим! Да здравствует Россия", — заявил он журналистам.

https://ria.ru/20220929/kherson-1820262414.html

https://ria.ru/20220929/dnr-1820415791.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, рамзан кадыров, россия, украина