https://ria.ru/20220930/kabul-1820492441.html
В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре
В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре - РИА Новости, 30.09.2022
В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре
Взрыв произошел в одном из образовательных учреждений Кабула, сообщили РИА Новости местные источники. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T06:57
2022-09-30T06:57
2022-09-30T06:58
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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в одном из образовательных учреждений Кабула, сообщили РИА Новости местные источники.Сообщается, что взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов.Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.По некоторым данным, имела место атака с помощью беспилотника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
06:57 30.09.2022 (обновлено: 06:58 30.09.2022)
В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре
В Кабуле произошел взрыв в одном из образовательных учреждений
КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в одном из образовательных учреждений Кабула, сообщили РИА Новости местные источники.
Сообщается, что взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов.
Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.
По некоторым данным, имела место атака с помощью беспилотника.