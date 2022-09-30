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В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре - РИА Новости, 30.09.2022
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В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре
В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре - РИА Новости, 30.09.2022
В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре
Взрыв произошел в одном из образовательных учреждений Кабула, сообщили РИА Новости местные источники. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T06:57
2022-09-30T06:58
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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в одном из образовательных учреждений Кабула, сообщили РИА Новости местные источники.Сообщается, что взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов.Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.По некоторым данным, имела место атака с помощью беспилотника.
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в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
06:57 30.09.2022 (обновлено: 06:58 30.09.2022)
 
В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре

В Кабуле произошел взрыв в одном из образовательных учреждений

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в одном из образовательных учреждений Кабула, сообщили РИА Новости местные источники.
Сообщается, что взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов.
Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.
По некоторым данным, имела место атака с помощью беспилотника.
Сотрудники национальной полиции Афганистана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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