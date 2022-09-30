https://ria.ru/20220930/kabul-1820492441.html

В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре

В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре - РИА Новости, 30.09.2022

В Кабуле произошел взрыв в образовательном центре

Взрыв произошел в одном из образовательных учреждений Кабула, сообщили РИА Новости местные источники. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T06:57

2022-09-30T06:57

2022-09-30T06:58

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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в одном из образовательных учреждений Кабула, сообщили РИА Новости местные источники.Сообщается, что взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов.Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.По некоторым данным, имела место атака с помощью беспилотника.

https://ria.ru/20220921/kabul-1818417634.html

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Максим Горбачев

в мире, кабул (город), афганистан