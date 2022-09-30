https://ria.ru/20220930/kabel-1820522954.html
СМИ: при инцидентах на "Северных потоках" мог пострадать подводный кабель
СМИ: при инцидентах на "Северных потоках" мог пострадать подводный кабель - РИА Новости, 30.09.2022
СМИ: при инцидентах на "Северных потоках" мог пострадать подводный кабель
В результате аварии на "Северных потоках" мог получить повреждения глубоководный высоковольтный кабель между Швецией и Польшей, сообщил телеканал SVT. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:46
2022-09-30T10:46
2022-09-30T16:37
в мире
швеция
польша
дания
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В результате аварии на "Северных потоках" мог получить повреждения глубоководный высоковольтный кабель между Швецией и Польшей, сообщил телеканал SVT.По информации журналистов, линия электропередачи Swepol Link, используемая для импорта и экспорта энергии между Карлсхамном в Швеции и Польшей, проходит всего в 500 метрах от места одного из взрывов. Шведский оператор системы передачи электроэнергии Svenska kraftnät уже вызвал экспертов для проверки кабеля."Конечно, мы думаем, не случилось ли с ним чего-либо. Мы быстро получили изображение, где он находится примерно в 500 метрах от одного из взрывов. Мы не знаем, насколько серьезным был подводный взрыв. Чтобы убедиться, что ничего не произошло, мы проведем замеры в начале следующей недели", — заявил глава Svenska kraftnät Пер Кварнефальк.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.Работу "Северного потока" приостановили в конце августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен топливом.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание Совета Безопасности в связи с диверсиями назначено на 22:00 мск пятницы.
https://ria.ru/20220929/vertolety-1820470746.html
https://ria.ru/20220930/prichiny-1820487696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, польша, дания, северный поток, северный поток — 2
В мире, Швеция, Польша, Дания, Северный поток, Северный поток — 2
10:46 30.09.2022 (обновлено: 16:37 30.09.2022)
СМИ: при инцидентах на "Северных потоках" мог пострадать подводный кабель
SVT: при ЧП на "Северных потоках" мог пострадать шведско-польский высоковольтный кабель
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
В результате аварии на "Северных потоках" мог получить повреждения глубоководный высоковольтный кабель между Швецией и Польшей, сообщил телеканал SVT
.
По информации журналистов, линия электропередачи Swepol Link, используемая для импорта и экспорта энергии между Карлсхамном в Швеции и Польшей, проходит всего в 500 метрах от места одного из взрывов. Шведский оператор системы передачи электроэнергии Svenska kraftnät уже вызвал экспертов для проверки кабеля.
"Конечно, мы думаем, не случилось ли с ним чего-либо. Мы быстро получили изображение, где он находится примерно в 500 метрах от одного из взрывов. Мы не знаем, насколько серьезным был подводный взрыв. Чтобы убедиться, что ничего не произошло, мы проведем замеры в начале следующей недели", — заявил глава Svenska kraftnät Пер Кварнефальк.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.
Работу "Северного потока" приостановили в конце августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен топливом.
Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание Совета Безопасности в связи с диверсиями назначено на 22:00 мск пятницы.