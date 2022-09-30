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Израиль не признал присоединение новых регионов к России - РИА Новости, 30.09.2022
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Израиль не признал присоединение новых регионов к России
Израиль не признал присоединение новых регионов к России - РИА Новости, 30.09.2022
Израиль не признал присоединение новых регионов к России
МИД Израиля заявил, что страна не признает присоединения четырех регионов к России и поддерживает территориальную целостность Украины. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:48
2022-09-30T17:50
в мире
россия
израиль
мид израиля‎
украина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сен – РИА Новости. МИД Израиля заявил, что страна не признает присоединения четырех регионов к России и поддерживает территориальную целостность Украины.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем присоединения четырех губерний к России", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Израиля.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://ria.ru/20220930/evrosoyuz-1820638924.html
https://ria.ru/20220930/slovakiya-1820672465.html
https://ria.ru/20220930/vystuplenie-1820667648.html
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в мире, россия, израиль, мид израиля‎, украина
В мире, Россия, Израиль, МИД Израиля‎, Украина
17:48 30.09.2022 (обновлено: 17:50 30.09.2022)
 
Израиль не признал присоединение новых регионов к России

Израиль не признал присоединение новых регионов к России и поддержал целостность Украины

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сен – РИА Новости. МИД Израиля заявил, что страна не признает присоединения четырех регионов к России и поддерживает территориальную целостность Украины.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 16:08
Евросоюз заявил, что никогда не признает итоги референдумов
"Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем присоединения четырех губерний к России", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Израиля.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 17:16
Словакия осудила присоединение новых регионов к России
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 17:03
В Киеве не смотрели выступление Путина
 
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