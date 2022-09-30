https://ria.ru/20220930/iphone-1820492097.html

В России снизились цены на некоторые модели iPhone 13

В России снизились цены на некоторые модели iPhone 13 - РИА Новости, 30.09.2022

В России снизились цены на некоторые модели iPhone 13

Цены на некоторые модели iPhone 13 в магазинах официального дилера Apple re:Store с 21 по 29 сентября снизились на 10%, на iPhone 11 - изменились незначительно, РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T06:40

2022-09-30T06:40

2022-09-30T06:40

экономика

россия

apple iphone

технологии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Цены на некоторые модели iPhone 13 в магазинах официального дилера Apple re:Store с 21 по 29 сентября снизились на 10%, на iPhone 11 - изменились незначительно, а на iPhone 12 сохранились на прежнем уровне, убедился корреспондент РИА Новости.Так, цены на iPhone 13 Pro Max с объемом памяти в 265 ГБ снизились на 9,1%, до 109 990 рублей, с объемом памяти в 128 ГБ - на 9,9%, до 99 990 рублей. Снижение цен на смартфоны с объемом памяти в 1 ТБ составило 5,6%, до 169 990 рублей, с объемом памяти в 512 ГБ - 6,3%, до 149 990.Кроме того, снизились цены на iPhone 13 с объемом памяти в 256 ГБ - на 4,4%, до 85 990 рублей, и с объемом памяти в 128 ГБ - на 2,6%, до 75 990 рублей.Цены на iPhone 13 Pro с объемом памяти в 1 ТБ сократились на 5,9%, до 159 990 рублей, с объемом памяти в 512 ГБ - на 6,7%, до 139990, с объемом памяти в 265 ГБ - на 4,5%, до 105990 рублей, с объемом памяти в 128 ГБ - на 8,6%, до 95990 рублей.iPhone 13 mini с объемом памяти в 128 ГБ и 256 ГБ оказался единственной моделью серии, у которой цены сохранились на прежнем уровне, составив 69 990 рублей и 79 990 рублей соответственно.Цены на iPhone 12 mini с объемом памяти в 128 ГБ и 64 ГБ остались на прежнем уровне и составили 62990 рублей и 56990 рублей соответственно. Цены на iPhone 12 с объемом памяти в 256 ГБ, 128 ГБ и 64 ГБ также остались на прежнем уровне и составили 79990 рублей, 69990 рублей и 60990 рублей соответственно. Цены на iPhone 11 с объемом памяти в 128 ГБ снизились на 3,5%, до 55 990 рублей, а с объемом памяти в 64 ГБ не изменились и составили 49 990 рублей.Кроме того, цены на наушники Apple AirPods (третьего поколения 2022 года) снизились на 5,3%, до 17 990 рублей, на наушники Apple AirPods Pro - на 4,3%, до 21990 рублей, на наушники Apple AirPods (2019) - на 7,1%, до 12 990 рублей.

https://ria.ru/20220929/vk-1820222550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, apple iphone, технологии