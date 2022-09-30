https://ria.ru/20220930/ian-1820481114.html

СМИ: жертвами урагана "Иан" во Флориде стали 14 человек

СМИ: жертвами урагана "Иан" во Флориде стали 14 человек - РИА Новости, 30.09.2022

СМИ: жертвами урагана "Иан" во Флориде стали 14 человек

По меньшей мере 14 человек в американском штате Флорида стали жертвами урагана "Иан", обрушившегося на восточное побережье США, сообщает в четверг местное... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T01:19

2022-09-30T01:19

2022-09-30T05:08

в мире

флорида

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. По меньшей мере 14 человек в американском штате Флорида стали жертвами урагана "Иан", обрушившегося на восточное побережье США, сообщает в четверг местное издание Palm Beach Post со ссылкой на неназванных должностных лиц.Сообщения о жертвах поступают как минимум из четырех различных районов штата. Местные власти сосредоточены на разборе завалов, образовавшихся из-за разгула стихии, отчего затрудняются озвучить точное число погибших. При этом они отмечают, что со временем эта цифра может значительно возрасти."Иан" накануне обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения, обширные наводнения, оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и местных аэропортов.В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал причиненный ураганом ущерб "историческим". Разлив одной из флоридских рек Десантис назвал событием, которое случается раз в 500 лет. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии во Флориде и распорядился оказать штату федеральную помощь.

https://ria.ru/20220929/elektrichestvo-1820224634.html

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, флорида