https://ria.ru/20220930/ian-1820481114.html
СМИ: жертвами урагана "Иан" во Флориде стали 14 человек
СМИ: жертвами урагана "Иан" во Флориде стали 14 человек - РИА Новости, 30.09.2022
СМИ: жертвами урагана "Иан" во Флориде стали 14 человек
По меньшей мере 14 человек в американском штате Флорида стали жертвами урагана "Иан", обрушившегося на восточное побережье США, сообщает в четверг местное... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T01:19
2022-09-30T01:19
2022-09-30T05:08
в мире
флорида
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. По меньшей мере 14 человек в американском штате Флорида стали жертвами урагана "Иан", обрушившегося на восточное побережье США, сообщает в четверг местное издание Palm Beach Post со ссылкой на неназванных должностных лиц.Сообщения о жертвах поступают как минимум из четырех различных районов штата. Местные власти сосредоточены на разборе завалов, образовавшихся из-за разгула стихии, отчего затрудняются озвучить точное число погибших. При этом они отмечают, что со временем эта цифра может значительно возрасти."Иан" накануне обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения, обширные наводнения, оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и местных аэропортов.В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал причиненный ураганом ущерб "историческим". Разлив одной из флоридских рек Десантис назвал событием, которое случается раз в 500 лет. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии во Флориде и распорядился оказать штату федеральную помощь.
https://ria.ru/20220929/elektrichestvo-1820224634.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, флорида
01:19 30.09.2022 (обновлено: 05:08 30.09.2022)
СМИ: жертвами урагана "Иан" во Флориде стали 14 человек
Palm Beach Post: жертвами урагана "Иан" в американском штате Флорида стали 14 человек
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.
По меньшей мере 14 человек в американском штате Флорида стали жертвами урагана "Иан", обрушившегося на восточное побережье США, сообщает
в четверг местное издание Palm Beach Post со ссылкой на неназванных должностных лиц.
Сообщения о жертвах поступают как минимум из четырех различных районов штата. Местные власти сосредоточены на разборе завалов, образовавшихся из-за разгула стихии, отчего затрудняются озвучить точное число погибших. При этом они отмечают, что со временем эта цифра может значительно возрасти.
"Иан" накануне обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения, обширные наводнения, оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и местных аэропортов.
В четверг губернатор Флориды Рон Десантис
назвал причиненный ураганом ущерб "историческим". Разлив одной из флоридских рек Десантис назвал событием, которое случается раз в 500 лет. Президент США Джо Байден
объявил о стихийном бедствии во Флориде и распорядился оказать штату федеральную помощь.