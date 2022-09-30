https://ria.ru/20220930/himars-1820584058.html
ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве
ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве - РИА Новости, 30.09.2022
ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве
ВС РФ контрбатарейным огнем поразили украинский взвод с американскими РСЗО HIMARS в Николаеве, сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:55
2022-09-30T13:55
2022-09-30T13:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
николаев (украина)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВС РФ контрбатарейным огнем поразили украинский взвод с американскими РСЗО HIMARS в Николаеве, сообщили в пятницу в Минобороны."Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев поражён взвод американских реактивных систем залпового огня "HIMARS", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Николаев (Украина)
ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве
Минобороны: ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве