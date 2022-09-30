https://ria.ru/20220930/himars-1820584058.html

ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве

ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве - РИА Новости, 30.09.2022

ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве

ВС РФ контрбатарейным огнем поразили украинский взвод с американскими РСЗО HIMARS в Николаеве, сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:55

2022-09-30T13:55

2022-09-30T13:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

николаев (украина)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВС РФ контрбатарейным огнем поразили украинский взвод с американскими РСЗО HIMARS в Николаеве, сообщили в пятницу в Минобороны."Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев поражён взвод американских реактивных систем залпового огня "HIMARS", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, николаев (украина)