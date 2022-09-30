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ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/himars-1820584058.html
ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве
ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве - РИА Новости, 30.09.2022
ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве
ВС РФ контрбатарейным огнем поразили украинский взвод с американскими РСЗО HIMARS в Николаеве, сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:55
2022-09-30T13:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
николаев (украина)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВС РФ контрбатарейным огнем поразили украинский взвод с американскими РСЗО HIMARS в Николаеве, сообщили в пятницу в Минобороны."Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев поражён взвод американских реактивных систем залпового огня "HIMARS", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Николаев (Украина)
13:55 30.09.2022
 
ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве

Минобороны: ВС России поразили украинский взвод РСЗО HIMARS в Николаеве

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВС РФ контрбатарейным огнем поразили украинский взвод с американскими РСЗО HIMARS в Николаеве, сообщили в пятницу в Минобороны.
"Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев поражён взвод американских реактивных систем залпового огня "HIMARS", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФНиколаев (Украина)
 
 
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