https://ria.ru/20220930/guterresh-1820740764.html

ООН: Гутерреш не хотел оскорблять Россию в заявлении по референдумам

ООН: Гутерреш не хотел оскорблять Россию в заявлении по референдумам - РИА Новости, 30.09.2022

ООН: Гутерреш не хотел оскорблять Россию в заявлении по референдумам

Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша по референдумам в Донецкой, Луганской областях, Запорожской и Херсонской областях не предполагало оскорбления в адрес... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:53

2022-09-30T19:53

2022-09-30T20:12

в мире

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оон

антониу гутерреш

запорожская область

референдум в донбассе

херсонская область

луганская народная республика

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ООН, 30 сен – РИА Новости. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша по референдумам в Донецкой, Луганской областях, Запорожской и Херсонской областях не предполагало оскорбления в адрес России, он надеется на продолжение контактов с Москвой, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "оно является опасной эскалацией" и "оно не должно быть принято". Прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли, подчеркнул Гутерреш.По его словам, "генсек не считает, что коммуникации должны прерваться хоть каким-то образом". "Напротив, во время конфликта, страданий, его способность говорить со всеми вовлеченными сторонами важнее чем когда-либо", - указал он.

https://ria.ru/20220930/putin-1820614394.html

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