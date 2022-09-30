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ООН: Гутерреш не хотел оскорблять Россию в заявлении по референдумам - РИА Новости, 30.09.2022
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ООН: Гутерреш не хотел оскорблять Россию в заявлении по референдумам
ООН: Гутерреш не хотел оскорблять Россию в заявлении по референдумам - РИА Новости, 30.09.2022
ООН: Гутерреш не хотел оскорблять Россию в заявлении по референдумам
Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша по референдумам в Донецкой, Луганской областях, Запорожской и Херсонской областях не предполагало оскорбления в адрес... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:53
2022-09-30T20:12
в мире
россия
оон
антониу гутерреш
запорожская область
референдум в донбассе
херсонская область
луганская народная республика
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ООН, 30 сен – РИА Новости. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша по референдумам в Донецкой, Луганской областях, Запорожской и Херсонской областях не предполагало оскорбления в адрес России, он надеется на продолжение контактов с Москвой, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "оно является опасной эскалацией" и "оно не должно быть принято". Прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли, подчеркнул Гутерреш.По его словам, "генсек не считает, что коммуникации должны прерваться хоть каким-то образом". "Напротив, во время конфликта, страданий, его способность говорить со всеми вовлеченными сторонами важнее чем когда-либо", - указал он.
https://ria.ru/20220930/putin-1820614394.html
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в мире, россия, оон, антониу гутерреш, запорожская область, референдум в донбассе, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, ООН, Антониу Гутерреш, Запорожская область, Референдум в Донбассе, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
19:53 30.09.2022 (обновлено: 20:12 30.09.2022)
 
ООН: Гутерреш не хотел оскорблять Россию в заявлении по референдумам

В ООН сообщили, что генсек Гутерреш не хотел оскорблять Россию в заявлении по референдумам

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 30 сен – РИА Новости. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша по референдумам в Донецкой, Луганской областях, Запорожской и Херсонской областях не предполагало оскорбления в адрес России, он надеется на продолжение контактов с Москвой, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "оно является опасной эскалацией" и "оно не должно быть принято". Прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли, подчеркнул Гутерреш.
"Это не предполагало оскорбления. Это предполагало подтверждение роли генерального секретаря как генерального секретаря, в деле защиты Устава и принципов, на которых строится эта организация. И он очень сильно надеется, что контакты продолжатся", - сказал Дюжаррик.
По его словам, "генсек не считает, что коммуникации должны прерваться хоть каким-то образом". "Напротив, во время конфликта, страданий, его способность говорить со всеми вовлеченными сторонами важнее чем когда-либо", - указал он.
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:22
Путин напомнил, что право на самоопределение зафиксировано в уставе ООН
 
В миреРоссияООНАнтониу ГутеррешЗапорожская областьРеферендум в ДонбассеХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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