https://ria.ru/20220930/guterresh-1820483657.html

Постпредство России при ООН осудило слова Гутерреша о референдумах

Постпредство России при ООН осудило слова Гутерреша о референдумах - РИА Новости, 30.09.2022

Постпредство России при ООН осудило слова Гутерреша о референдумах

Постпредство России при ООН раскритиковало заявление генсека организации Антониу Гутерреша о референдумах, состоявшихся в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T01:50

2022-09-30T01:50

2022-09-30T02:51

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референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ООН, 30 сен – РИА Новости. Постпредство России при ООН раскритиковало заявление генсека организации Антониу Гутерреша о референдумах, состоявшихся в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.В четверг генсек ООН заявил, что референдумы не "могут быть приняты" и присоединение регионов к России не соответствует международному праву.Дипломаты отметили, что если Гутерреш знаком с Уставом ООН, то должен знать содержание статьи 97, определяющей генерального секретаря как "Главное административное должностное лицо Организации".Дипломаты также отметили, что Гутерреш своими высказываниями нарушил еще одно фундаментальное правило Устава ООН — статью 100, предусматривающую, что генеральный секретарь и секретариат "должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией", иными словами, что они всегда должны действовать беспристрастно".В вопросе Украины Гутерреш демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними, заявило постпредство.Зампостпреда России Дмитрий Полянский со своей стороны выразил сожаление из-за того, что Гутерреш решил оказать влияние на позицию стран перед обсуждение в Генассамблее темы референдумов."Сожалеем, что генеральный секретарь решил сыграть роль в оказании влияния на позицию государств-членов ООН в преддверии ожидаемого инициирования западными странами обсуждения вопроса о референдумах в ГА", - написал Полянский в Twitter.Как ожидается в пятницу, либо вначале следующей недели США и Албания вынесут на голосование в Совбезе ООН свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия по очевидным причинам наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались "за".Накануне стало известно, что в пятницу в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ней примет участие президент Владимир Путин и парламентарии.

https://ria.ru/20220930/nezavisimost-1820478173.html

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Максим Горбачев

россия, оон, в мире, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе