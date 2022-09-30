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Постпредство России при ООН осудило слова Гутерреша о референдумах - РИА Новости, 30.09.2022
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Постпредство России при ООН осудило слова Гутерреша о референдумах
Постпредство России при ООН осудило слова Гутерреша о референдумах - РИА Новости, 30.09.2022
Постпредство России при ООН осудило слова Гутерреша о референдумах
Постпредство России при ООН раскритиковало заявление генсека организации Антониу Гутерреша о референдумах, состоявшихся в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T01:50
2022-09-30T02:51
россия
оон
в мире
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ООН, 30 сен – РИА Новости. Постпредство России при ООН раскритиковало заявление генсека организации Антониу Гутерреша о референдумах, состоявшихся в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.В четверг генсек ООН заявил, что референдумы не "могут быть приняты" и присоединение регионов к России не соответствует международному праву.Дипломаты отметили, что если Гутерреш знаком с Уставом ООН, то должен знать содержание статьи 97, определяющей генерального секретаря как "Главное административное должностное лицо Организации".Дипломаты также отметили, что Гутерреш своими высказываниями нарушил еще одно фундаментальное правило Устава ООН — статью 100, предусматривающую, что генеральный секретарь и секретариат "должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией", иными словами, что они всегда должны действовать беспристрастно".В вопросе Украины Гутерреш демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними, заявило постпредство.Зампостпреда России Дмитрий Полянский со своей стороны выразил сожаление из-за того, что Гутерреш решил оказать влияние на позицию стран перед обсуждение в Генассамблее темы референдумов."Сожалеем, что генеральный секретарь решил сыграть роль в оказании влияния на позицию государств-членов ООН в преддверии ожидаемого инициирования западными странами обсуждения вопроса о референдумах в ГА", - написал Полянский в Twitter.Как ожидается в пятницу, либо вначале следующей недели США и Албания вынесут на голосование в Совбезе ООН свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия по очевидным причинам наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались "за".Накануне стало известно, что в пятницу в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ней примет участие президент Владимир Путин и парламентарии.
https://ria.ru/20220930/nezavisimost-1820478173.html
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россия, оон, в мире, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Россия, ООН, В мире, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
01:50 30.09.2022 (обновлено: 02:51 30.09.2022)
 
Постпредство России при ООН осудило слова Гутерреша о референдумах

Постпредство России обвинило Гутерреша в нарушении Устава ООН после слов о референдумах

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 30 сен – РИА Новости. Постпредство России при ООН раскритиковало заявление генсека организации Антониу Гутерреша о референдумах, состоявшихся в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.
В четверг генсек ООН заявил, что референдумы не "могут быть приняты" и присоединение регионов к России не соответствует международному праву.
Дипломаты отметили, что если Гутерреш знаком с Уставом ООН, то должен знать содержание статьи 97, определяющей генерального секретаря как "Главное административное должностное лицо Организации".
"Административные функции не дают генеральному секретарю права делать политические заявления от имени ООН в целом, поскольку она принадлежит ее государствам-членам, не говоря уже о единоличном толковании норм Устава и документов Генеральной Ассамблеи, включая Декларацию 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН", - указали в постпредстве.
Дипломаты также отметили, что Гутерреш своими высказываниями нарушил еще одно фундаментальное правило Устава ООН — статью 100, предусматривающую, что генеральный секретарь и секретариат "должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией", иными словами, что они всегда должны действовать беспристрастно".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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В вопросе Украины Гутерреш демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними, заявило постпредство.

Зампостпреда России Дмитрий Полянский со своей стороны выразил сожаление из-за того, что Гутерреш решил оказать влияние на позицию стран перед обсуждение в Генассамблее темы референдумов.
"Сожалеем, что генеральный секретарь решил сыграть роль в оказании влияния на позицию государств-членов ООН в преддверии ожидаемого инициирования западными странами обсуждения вопроса о референдумах в ГА", - написал Полянский в Twitter.
Как ожидается в пятницу, либо вначале следующей недели США и Албания вынесут на голосование в Совбезе ООН свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия по очевидным причинам наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались "за".
Накануне стало известно, что в пятницу в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ней примет участие президент Владимир Путин и парламентарии.
Голосование на референдуме - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой
 
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