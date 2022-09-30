https://ria.ru/20220930/grazhdanstvo-1820663961.html

Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками

Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками - РИА Новости, 30.09.2022

Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками

Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты на военную службу. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:51

2022-09-30T16:51

2022-09-30T17:38

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты на военную службу.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что для упрощенного получения гражданства желающие должны заключить контракт не менее чем на один год. При этом необходимо, чтобы они как минимум полгода участвовали в боевых действиях "в составе Вооруженных сил России, других войск или воинских формирований". Кроме того, речь идет о тех, кто принимал участие в боях, получил при этом ранение, травму или контузию и подлежит увольнению с военной службы по состоянию здоровья.Также с этим заявлением могут обратиться супруги, дети и родители тех, кто подпадает под эту категорию.

https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820537480.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество