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Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками
Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками - РИА Новости, 30.09.2022
Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками
Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты на военную службу. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:51
2022-09-30T17:38
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты на военную службу.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что для упрощенного получения гражданства желающие должны заключить контракт не менее чем на один год. При этом необходимо, чтобы они как минимум полгода участвовали в боевых действиях "в составе Вооруженных сил России, других войск или воинских формирований". Кроме того, речь идет о тех, кто принимал участие в боях, получил при этом ранение, травму или контузию и подлежит увольнению с военной службы по состоянию здоровья.Также с этим заявлением могут обратиться супруги, дети и родители тех, кто подпадает под эту категорию.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
16:51 30.09.2022 (обновлено: 17:38 30.09.2022)
 
Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства иностранцами-контрактниками

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которая состоялась в Кремле
Президент Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которая состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которая состоялась в Кремле
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты на военную службу.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что для упрощенного получения гражданства желающие должны заключить контракт не менее чем на один год. При этом необходимо, чтобы они как минимум полгода участвовали в боевых действиях "в составе Вооруженных сил России, других войск или воинских формирований".
Кроме того, речь идет о тех, кто принимал участие в боях, получил при этом ранение, травму или контузию и подлежит увольнению с военной службы по состоянию здоровья.
Также с этим заявлением могут обратиться супруги, дети и родители тех, кто подпадает под эту категорию.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 11:37
Контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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