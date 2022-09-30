16:51 30.09.2022 (обновлено: 17:38 30.09.2022)
Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства иностранцами-контрактниками
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которая состоялась в Кремле
Президент Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которая состоялась в Кремле
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты на военную службу.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что для упрощенного получения гражданства желающие должны заключить контракт не менее чем на один год. При этом необходимо, чтобы они как минимум полгода участвовали в боевых действиях "в составе Вооруженных сил России, других войск или воинских формирований".
Кроме того, речь идет о тех, кто принимал участие в боях, получил при этом ранение, травму или контузию и подлежит увольнению с военной службы по состоянию здоровья.
Также с этим заявлением могут обратиться супруги, дети и родители тех, кто подпадает под эту категорию.