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Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу - РИА Новости, 30.09.2022
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Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу
Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу - РИА Новости, 30.09.2022
Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу
Голосование по проекту резолюции США и Албании, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, пройдет в Совете безопасности ООН в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T04:25
2022-09-30T04:34
в мире
совет безопасности оон
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
россия
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ООН, 30 сен - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции США и Албании, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, пройдет в Совете безопасности ООН в пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Голосование намечено на завтра на 15.00 (22.00 мск)", - сказал собеседник агентства.Как ожидается, после голосования пройдет заседание Совбеза по теме терактов на "Северных потоках", созванное по просьбе России.
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в мире, совет безопасности оон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, россия
В мире, Совет Безопасности ООН, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Россия
04:25 30.09.2022 (обновлено: 04:34 30.09.2022)
 
Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу

Голосование по резолюции, осуждающей референдумы, пройдет в Совбезе ООН в пятницу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности
Заседание Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности. Архивное фото
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ООН, 30 сен - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции США и Албании, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, пройдет в Совете безопасности ООН в пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Голосование намечено на завтра на 15.00 (22.00 мск)", - сказал собеседник агентства.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
01:50
Постпредство России при ООН осудило слова Гутерреша о референдумах
Как ожидается, после голосования пройдет заседание Совбеза по теме терактов на "Северных потоках", созванное по просьбе России.
 
В миреСовет Безопасности ООНРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхРоссия
 
 
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