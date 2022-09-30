https://ria.ru/20220930/golosovanie-1820488366.html

Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу

Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу - РИА Новости, 30.09.2022

Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу

Голосование по проекту резолюции США и Албании, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, пройдет в Совете безопасности ООН в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T04:25

2022-09-30T04:25

2022-09-30T04:34

в мире

совет безопасности оон

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

россия

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ООН, 30 сен - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции США и Албании, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, пройдет в Совете безопасности ООН в пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Голосование намечено на завтра на 15.00 (22.00 мск)", - сказал собеседник агентства.Как ожидается, после голосования пройдет заседание Совбеза по теме терактов на "Северных потоках", созванное по просьбе России.

https://ria.ru/20220930/guterresh-1820483657.html

россия

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Максим Горбачев

в мире, совет безопасности оон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, россия