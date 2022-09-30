https://ria.ru/20220930/golosovanie-1820488366.html
Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу
Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу - РИА Новости, 30.09.2022
Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу
Голосование по проекту резолюции США и Албании, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, пройдет в Совете безопасности ООН в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T04:25
2022-09-30T04:25
2022-09-30T04:34
в мире
совет безопасности оон
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
россия
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ООН, 30 сен - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции США и Албании, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, пройдет в Совете безопасности ООН в пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Голосование намечено на завтра на 15.00 (22.00 мск)", - сказал собеседник агентства.Как ожидается, после голосования пройдет заседание Совбеза по теме терактов на "Северных потоках", созванное по просьбе России.
https://ria.ru/20220930/guterresh-1820483657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет безопасности оон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, россия
В мире, Совет Безопасности ООН, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Россия
04:25 30.09.2022 (обновлено: 04:34 30.09.2022)
Источник: голосование по осуждающей референдумы резолюции пройдет в пятницу
Голосование по резолюции, осуждающей референдумы, пройдет в Совбезе ООН в пятницу