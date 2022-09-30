Лавров рассказал, что его переполняла гордость на церемонии в Кремле

Лавров рассказал, что пел гимн России в Кремле, поскольку его переполняло чувство гордости
Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.
Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.
Документы сначала подписал президент Владимир Путин.
Документы сначала подписал президент Владимир Путин.
А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.
Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.
"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.
"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.
По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.
По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.
"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.
"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.
Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.
Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.
Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.
Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.
Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.
Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.
Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.
Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.
На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.
На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.
"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.
"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.
Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.
Документы сначала подписал президент Владимир Путин.
А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.
"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.
По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.
"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.
Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.
Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.
Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.
Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.
На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.
"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.