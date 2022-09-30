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Лавров рассказал, что его переполняла гордость на церемонии в Кремле

Лавров рассказал, что его переполняла гордость на церемонии в Кремле - РИА Новости, 30.09.2022

Лавров рассказал, что его переполняла гордость на церемонии в Кремле

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что пел гимн России на церемонии в Кремле, где был подписан договор о присоединении к РФ четырех новых субъектов, потому... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:32

2022-09-30T20:32

2022-09-30T20:32

сергей лавров

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что пел гимн России на церемонии в Кремле, где был подписан договор о присоединении к РФ четырех новых субъектов, потому что его переполняло чувство гордости."Я очень люблю наш гимн, как и всё, что символизирует нашу родину. Когда происходят такие без преувеличения моменты, ощущение гордости за свой народ, то это случается само собой", - сказал он, отвечая на вопрос программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был опубликован на сайте МИД РФ.В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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сергей лавров, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика