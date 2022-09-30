https://ria.ru/20220930/gazprom-1820778520.html

"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток"

"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток" - РИА Новости, 30.09.2022

"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток"

"Газпром" ищет возможные решения для возобновления работоспособности системы "Северный поток", заявил по видеосвязи на заседании СБ ООН официальный... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T23:48

2022-09-30T23:48

2022-09-30T23:48

экономика

сергей куприянов

европа

газпром

совет безопасности оон

северный поток

северный поток — 2

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg

ООН, 30 сен – РИА Новости. "Газпром" ищет возможные решения для возобновления работоспособности системы "Северный поток", заявил по видеосвязи на заседании СБ ООН официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача", - добавил он.По его словам, первоочередные шаги – это физическое обследование мест повреждений. "В целом ситуация с произошедшими в один день разрывами одновременно на трех нитках морских газопроводов является абсолютно беспрецедентной. По сути Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса", - заключил он.

https://ria.ru/20220930/potok-1820752781.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сергей куприянов, европа, газпром, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2, в мире, авария на "северных потоках"