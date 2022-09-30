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"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток" - РИА Новости, 30.09.2022
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"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток"
"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток" - РИА Новости, 30.09.2022
"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток"
"Газпром" ищет возможные решения для возобновления работоспособности системы "Северный поток", заявил по видеосвязи на заседании СБ ООН официальный... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:48
2022-09-30T23:48
экономика
сергей куприянов
европа
газпром
совет безопасности оон
северный поток
северный поток — 2
в мире
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ООН, 30 сен – РИА Новости. "Газпром" ищет возможные решения для возобновления работоспособности системы "Северный поток", заявил по видеосвязи на заседании СБ ООН официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача", - добавил он.По его словам, первоочередные шаги – это физическое обследование мест повреждений. "В целом ситуация с произошедшими в один день разрывами одновременно на трех нитках морских газопроводов является абсолютно беспрецедентной. По сути Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса", - заключил он.
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экономика, сергей куприянов, европа, газпром, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2, в мире, авария на "северных потоках"
Экономика, Сергей Куприянов, Европа, Газпром, Совет Безопасности ООН, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Авария на "Северных потоках"
23:48 30.09.2022
 
"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток"

В "Газпроме" заявили, что ищут решения для возобновления работы системы "Северный поток"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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ООН, 30 сен – РИА Новости. "Газпром" ищет возможные решения для возобновления работоспособности системы "Северный поток", заявил по видеосвязи на заседании СБ ООН официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Сейчас мы приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы "Северный поток". Сроки такой работы, сроки восстановления работоспособности системы на данный момент оценить невозможно", - сказал Куприянов.
"Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача", - добавил он.
По его словам, первоочередные шаги – это физическое обследование мест повреждений. "В целом ситуация с произошедшими в один день разрывами одновременно на трех нитках морских газопроводов является абсолютно беспрецедентной. По сути Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса", - заключил он.
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ЭкономикаСергей КуприяновЕвропаГазпромСовет Безопасности ООНСеверный потокСеверный поток — 2В миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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