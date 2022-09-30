https://ria.ru/20220930/gaz-1820666277.html

Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам

Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам - РИА Новости, 30.09.2022

Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам

Евросоюз ведёт переговоры с норвежской стороной о возможности замены импорта газа по спотовой цене на поставки по среднесрочным контрактам с ценовым коридором,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:00

2022-09-30T17:00

2022-09-30T17:06

норвегия

евросоюз

в мире

природный газ

кадри симсон

европа

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз ведёт переговоры с норвежской стороной о возможности замены импорта газа по спотовой цене на поставки по среднесрочным контрактам с ценовым коридором, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС."По поводу продолжающейся дискуссии с нашими надежными партнёрами. Есть энергетический диалог с Норвегией, есть и рабочая группа, которая ведёт переговоры о том, что мы можем сделать, чтобы заменить текущие объёмы, которые торгуются по споровым ценам, на среднесрочные контракты, которые будут следовать договорному ценовому коридору", - ответила она на вопрос о переговорах с норвежской стороной.

https://ria.ru/20220930/gaz-1820659484.html

норвегия

европа

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Владимир Лаврентьев

норвегия, евросоюз, в мире, природный газ, кадри симсон, европа