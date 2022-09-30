https://ria.ru/20220930/gaz-1820666277.html
Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам
Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам - РИА Новости, 30.09.2022
Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам
Евросоюз ведёт переговоры с норвежской стороной о возможности замены импорта газа по спотовой цене на поставки по среднесрочным контрактам с ценовым коридором,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:00
2022-09-30T17:00
2022-09-30T17:06
норвегия
евросоюз
в мире
природный газ
кадри симсон
европа
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз ведёт переговоры с норвежской стороной о возможности замены импорта газа по спотовой цене на поставки по среднесрочным контрактам с ценовым коридором, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС."По поводу продолжающейся дискуссии с нашими надежными партнёрами. Есть энергетический диалог с Норвегией, есть и рабочая группа, которая ведёт переговоры о том, что мы можем сделать, чтобы заменить текущие объёмы, которые торгуются по споровым ценам, на среднесрочные контракты, которые будут следовать договорному ценовому коридору", - ответила она на вопрос о переговорах с норвежской стороной.
https://ria.ru/20220930/gaz-1820659484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, евросоюз, в мире, природный газ, кадри симсон, европа
Норвегия, Евросоюз, В мире, Природный газ, Кадри Симсон, Европа
17:00 30.09.2022 (обновлено: 17:06 30.09.2022)
Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам
Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам с ценовым коридором
БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз ведёт переговоры с норвежской стороной о возможности замены импорта газа по спотовой цене на поставки по среднесрочным контрактам с ценовым коридором, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.
"По поводу продолжающейся дискуссии с нашими надежными партнёрами. Есть энергетический диалог с Норвегией, есть и рабочая группа, которая ведёт переговоры о том, что мы можем сделать, чтобы заменить текущие объёмы, которые торгуются по споровым ценам, на среднесрочные контракты, которые будут следовать договорному ценовому коридору", - ответила она на вопрос о переговорах с норвежской стороной.