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Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам - РИА Новости, 30.09.2022
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Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам
Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам - РИА Новости, 30.09.2022
Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам
Евросоюз ведёт переговоры с норвежской стороной о возможности замены импорта газа по спотовой цене на поставки по среднесрочным контрактам с ценовым коридором,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:00
2022-09-30T17:06
норвегия
евросоюз
в мире
природный газ
кадри симсон
европа
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз ведёт переговоры с норвежской стороной о возможности замены импорта газа по спотовой цене на поставки по среднесрочным контрактам с ценовым коридором, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС."По поводу продолжающейся дискуссии с нашими надежными партнёрами. Есть энергетический диалог с Норвегией, есть и рабочая группа, которая ведёт переговоры о том, что мы можем сделать, чтобы заменить текущие объёмы, которые торгуются по споровым ценам, на среднесрочные контракты, которые будут следовать договорному ценовому коридору", - ответила она на вопрос о переговорах с норвежской стороной.
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норвегия, евросоюз, в мире, природный газ, кадри симсон, европа
Норвегия, Евросоюз, В мире, Природный газ, Кадри Симсон, Европа
17:00 30.09.2022 (обновлено: 17:06 30.09.2022)
 
Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам

Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам с ценовым коридором

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз ведёт переговоры с норвежской стороной о возможности замены импорта газа по спотовой цене на поставки по среднесрочным контрактам с ценовым коридором, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.
"По поводу продолжающейся дискуссии с нашими надежными партнёрами. Есть энергетический диалог с Норвегией, есть и рабочая группа, которая ведёт переговоры о том, что мы можем сделать, чтобы заменить текущие объёмы, которые торгуются по споровым ценам, на среднесрочные контракты, которые будут следовать договорному ценовому коридору", - ответила она на вопрос о переговорах с норвежской стороной.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 16:44
Sabah: Европа купит российский газ на любых условиях
 
НорвегияЕвросоюзВ миреПриродный газКадри СимсонЕвропа
 
 
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