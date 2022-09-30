https://ria.ru/20220930/gaz-1820571353.html

"Молдовагаз" перечислил "Газпрому" аванс за сентябрь

"Молдовагаз" перечислил "Газпрому" аванс за сентябрь - РИА Новости, 30.09.2022

"Молдовагаз" перечислил "Газпрому" аванс за сентябрь

"Молдовагаз" перечислил "Газпрому" остаток аванса за сентябрь в размере 24 миллионов долларов, выполнив контрактные обязательства, сообщил глава компании Вадим... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:11

2022-09-30T13:11

2022-09-30T13:11

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КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" остаток аванса за сентябрь в размере 24 миллионов долларов, выполнив контрактные обязательства, сообщил глава компании Вадим Чебан.Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что представители "Газпрома" не подтвердили, что продолжат поставки газа в республику в октябре, поскольку компания "Молдовагаз" не выплатила авансовый платеж. Чебан заверил, что "Молдовагаз" выплатит остаток средств до конца сентября."Сегодня АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оставшуюся часть аванса за сентябрь в размере 23,898 миллиона долларов. Таким образом, компания, при содействии правительства Республики Молдова, исполнила свои платежные обязательства по авансу перед поставщиком природного газа", - написал Чебан в Telegram-канале.По его словам, всего "Молдовагазу" пришлось заплатить около 36 миллионов долларов.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начал отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220927/moldaviya-1819723253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, россия, в мире, природный газ