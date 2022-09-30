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Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада

Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада - РИА Новости, 30.09.2022

Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада

Цель Запада - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить народы, наиболее яркий пример - создание на Украине "анти-России", заявил министр РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:43

2022-09-30T09:43

2022-09-30T09:56

сергей лавров

украина

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

снг

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Цель Запада - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить народы, наиболее яркий пример - создание на Украине "анти-России", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ни для кого не секрет, что философия "разделяй и властвуй" активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель абсолютно понятна - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ."Наиболее яркий результат такого деструктивного курса - превращение Украины в антироссийский плацдарм", - отметил он.

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украина

россия

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Влада Копылова

сергей лавров, украина, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, снг