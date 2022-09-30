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Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада - РИА Новости, 30.09.2022
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Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада
Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада - РИА Новости, 30.09.2022
Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада
Цель Запада - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить народы, наиболее яркий пример - создание на Украине "анти-России", заявил министр РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:43
2022-09-30T09:56
сергей лавров
украина
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
снг
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Цель Запада - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить народы, наиболее яркий пример - создание на Украине "анти-России", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ни для кого не секрет, что философия "разделяй и властвуй" активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель абсолютно понятна - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ."Наиболее яркий результат такого деструктивного курса - превращение Украины в антироссийский плацдарм", - отметил он.
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сергей лавров, украина, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, снг
Сергей Лавров, Украина, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, СНГ
09:43 30.09.2022 (обновлено: 09:56 30.09.2022)
 
Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада

Глава МИД Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Цель Запада - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить народы, наиболее яркий пример - создание на Украине "анти-России", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ни для кого не секрет, что философия "разделяй и властвуй" активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель абсолютно понятна - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ.
"Наиболее яркий результат такого деструктивного курса - превращение Украины в антироссийский плацдарм", - отметил он.
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Сергей ЛавровУкраинаПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСНГ
 
 
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