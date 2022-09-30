https://ria.ru/20220930/fragmentatsiya-1820508879.html
Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада
Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада - РИА Новости, 30.09.2022
Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада
Цель Запада - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить народы, наиболее яркий пример - создание на Украине "анти-России", заявил министр РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:43
2022-09-30T09:43
2022-09-30T09:56
сергей лавров
украина
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_0:81:2993:1765_1920x0_80_0_0_e1744a8ca0e5093f4206c0d49944cdcc.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Цель Запада - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить народы, наиболее яркий пример - создание на Украине "анти-России", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ни для кого не секрет, что философия "разделяй и властвуй" активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель абсолютно понятна - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов", - сказал Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ."Наиболее яркий результат такого деструктивного курса - превращение Украины в антироссийский плацдарм", - отметил он.
https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_43bba6ccbb7da89866ba62db9f63710f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, украина, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, снг
Сергей Лавров, Украина, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, СНГ
09:43 30.09.2022 (обновлено: 09:56 30.09.2022)
Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада
Глава МИД Лавров назвал фрагментацию постсоветского пространства целью Запада