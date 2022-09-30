https://ria.ru/20220930/finlyandiya-1820564010.html

Названо число россиян, въехавших в Финляндию с начала частичной мобилизации

Названо число россиян, въехавших в Финляндию с начала частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022

Названо число россиян, въехавших в Финляндию с начала частичной мобилизации

С момента объявления в РФ частичной мобилизации в Финляндию из России въехало порядка 60 тысяч человек, большая часть из них направилась транзитом в другие... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:46

2022-09-30T12:46

2022-09-30T12:46

финляндия

павел кузнецов

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. С момента объявления в РФ частичной мобилизации в Финляндию из России въехало порядка 60 тысяч человек, большая часть из них направилась транзитом в другие европейские страны, на получение убежища подали заявки около 100 человек, заявил в пятницу посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов."За последнюю неделю, после объявленной у нас частичной мобилизации, количество въехавших в Финляндию значительно увеличилось. Въехало, по данным финских погранцов, около 60 тысяч человек, но из них процентов 80 - это по транзиту", - сказал Кузнецов.Он отметил, что эти люди отправились через Финляндию в другие европейские страны."Сколько из этого количества лиц, которые пытаются уклониться от частичной мобилизации, таких данных, естественно, быть не может. Но, по данным миграционной службы, за эту же прошедшую неделю, где-то около 100 человек, въехавших из Финляндии в Россию, обратились с заявлением о предоставлении убежища. Финны, как было объявлено, будут рассматривать эти заявления в общем порядке", - отметил посол в эфире телеканала "Россия 24".

финляндия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

финляндия, павел кузнецов, россия, частичная мобилизация в россии