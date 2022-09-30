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Названо число россиян, въехавших в Финляндию с начала частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
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Названо число россиян, въехавших в Финляндию с начала частичной мобилизации
Названо число россиян, въехавших в Финляндию с начала частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
Названо число россиян, въехавших в Финляндию с начала частичной мобилизации
С момента объявления в РФ частичной мобилизации в Финляндию из России въехало порядка 60 тысяч человек, большая часть из них направилась транзитом в другие... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:46
2022-09-30T12:46
финляндия
павел кузнецов
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. С момента объявления в РФ частичной мобилизации в Финляндию из России въехало порядка 60 тысяч человек, большая часть из них направилась транзитом в другие европейские страны, на получение убежища подали заявки около 100 человек, заявил в пятницу посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов."За последнюю неделю, после объявленной у нас частичной мобилизации, количество въехавших в Финляндию значительно увеличилось. Въехало, по данным финских погранцов, около 60 тысяч человек, но из них процентов 80 - это по транзиту", - сказал Кузнецов.Он отметил, что эти люди отправились через Финляндию в другие европейские страны."Сколько из этого количества лиц, которые пытаются уклониться от частичной мобилизации, таких данных, естественно, быть не может. Но, по данным миграционной службы, за эту же прошедшую неделю, где-то около 100 человек, въехавших из Финляндии в Россию, обратились с заявлением о предоставлении убежища. Финны, как было объявлено, будут рассматривать эти заявления в общем порядке", - отметил посол в эфире телеканала "Россия 24".
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финляндия, павел кузнецов, россия, частичная мобилизация в россии
Финляндия, Павел Кузнецов, Россия, Частичная мобилизация в России
12:46 30.09.2022
 
Названо число россиян, въехавших в Финляндию с начала частичной мобилизации

Посол Кузнецов: в Финляндию въехали около 60 тысяч человек с начала частичной мобилизации

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт
Финский контрольно-пропускной пункт - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Финский контрольно-пропускной пункт. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. С момента объявления в РФ частичной мобилизации в Финляндию из России въехало порядка 60 тысяч человек, большая часть из них направилась транзитом в другие европейские страны, на получение убежища подали заявки около 100 человек, заявил в пятницу посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
"За последнюю неделю, после объявленной у нас частичной мобилизации, количество въехавших в Финляндию значительно увеличилось. Въехало, по данным финских погранцов, около 60 тысяч человек, но из них процентов 80 - это по транзиту", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что эти люди отправились через Финляндию в другие европейские страны.
"Сколько из этого количества лиц, которые пытаются уклониться от частичной мобилизации, таких данных, естественно, быть не может. Но, по данным миграционной службы, за эту же прошедшую неделю, где-то около 100 человек, въехавших из Финляндии в Россию, обратились с заявлением о предоставлении убежища. Финны, как было объявлено, будут рассматривать эти заявления в общем порядке", - отметил посол в эфире телеканала "Россия 24".
 
ФинляндияПавел КузнецовРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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