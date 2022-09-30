https://ria.ru/20220930/evrosoyuz-1820638924.html
Евросоюз заявил, что никогда не признает итоги референдумов
Евросоюз заявил, что никогда не признает итоги референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
Евросоюз заявил, что никогда не признает итоги референдумов
ЕС заявил, что никогда не признает присоединение к РФ по результатам референдумов новых субъектов, призывает другие страны осудить их, говорится в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:08
2022-09-30T16:08
2022-09-30T16:45
евросоюз
в мире
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. ЕС заявил, что никогда не признает присоединение к РФ по результатам референдумов новых субъектов, призывает другие страны осудить их, говорится в распространенном заявлении лидеров стран Евросоюза.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов."Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем нелегальную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины… Мы не признаем и никогда не признаем нелегальные референдумы… Мы не признаем нелегальную аннексию... Призываем все государства и международные организации безоговорочно отвергнуть нелегальную аннексию", - указывается в документе.
https://ria.ru/20220930/samoopredlenie-1820650147.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:08 30.09.2022 (обновлено: 16:45 30.09.2022)
Евросоюз заявил, что никогда не признает итоги референдумов
Евросоюз заявил, что никогда не признает итоги референдумов по вхождению регионов в Россию