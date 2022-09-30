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ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
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ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров
ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров
Евросоюз окончательно утратил свою автономию и несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:47
2022-09-30T13:42
сша
евросоюз
в мире
сергей лавров
россия
москва
нато
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз окончательно утратил свою автономию и несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза, который окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию", - сказал Лавров в пятницу в Москве на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.ЕС "несет колоссальные убытки от той политики, в которую его втянули США", подчеркнул Лавров.
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сша, евросоюз, в мире, сергей лавров, россия, москва, нато, снг
США, Евросоюз, В мире, Сергей Лавров, Россия, Москва, НАТО, СНГ
09:47 30.09.2022 (обновлено: 13:42 30.09.2022)
 
ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: ЕС несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз окончательно утратил свою автономию и несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза, который окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию", - сказал Лавров в пятницу в Москве на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
ЕС "несет колоссальные убытки от той политики, в которую его втянули США", подчеркнул Лавров.
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