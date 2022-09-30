https://ria.ru/20220930/evrosoyuz-1820509733.html

ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров

ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022

ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров

Евросоюз окончательно утратил свою автономию и несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:47

2022-09-30T09:47

2022-09-30T13:42

сша

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в мире

сергей лавров

россия

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снг

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз окончательно утратил свою автономию и несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза, который окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию", - сказал Лавров в пятницу в Москве на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.ЕС "несет колоссальные убытки от той политики, в которую его втянули США", подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220928/evrosoyuz-1820138725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, евросоюз, в мире, сергей лавров, россия, москва, нато, снг