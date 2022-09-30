https://ria.ru/20220930/evrosoyuz-1820509733.html
ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров
ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2022
ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров
Евросоюз окончательно утратил свою автономию и несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:47
2022-09-30T09:47
2022-09-30T13:42
сша
евросоюз
в мире
сергей лавров
россия
москва
нато
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз окончательно утратил свою автономию и несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза, который окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию", - сказал Лавров в пятницу в Москве на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.ЕС "несет колоссальные убытки от той политики, в которую его втянули США", подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20220928/evrosoyuz-1820138725.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, евросоюз, в мире, сергей лавров, россия, москва, нато, снг
США, Евросоюз, В мире, Сергей Лавров, Россия, Москва, НАТО, СНГ
09:47 30.09.2022 (обновлено: 13:42 30.09.2022)
ЕС окончательно утратил свою автономию, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: ЕС несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США