17:56 30.09.2022 (обновлено: 18:21 30.09.2022)
В Британии заявили об эпохе деиндустриализации в Европе
The Spectator: Европа вступает в эпоху деиндустриализации
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться, что приведет к деиндустриализации, пишет The Spectator.
"Стремительный развал экономики, который сейчас переживает Великобритания, — это просто ускоренная версия того, через что в ближайшее время придется проходить всей Европе", — пишет автор статьи Филип Пилкингтон.
Он считает, что в Евросоюзе произойдет развал экономики. Поскольку производители будут вынуждены повышать цены на свои товары из-за высоких цен на энергоносители, а потребителям станет выгоднее покупать импортную продукцию, европейские предприятия станут неконкурентоспособными.
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В статье утверждается, что решить проблему всеобщей деиндустриализации в Европе можно только повышением тарифов и искусственной поддержкой производства.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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