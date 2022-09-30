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В Британии заявили об эпохе деиндустриализации в Европе

В Британии заявили об эпохе деиндустриализации в Европе - РИА Новости, 30.09.2022

В Британии заявили об эпохе деиндустриализации в Европе

Без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться, что приведет к деиндустриализации, пишет The Spectator. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:56

2022-09-30T17:56

2022-09-30T18:21

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великобритания

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться, что приведет к деиндустриализации, пишет The Spectator.Он считает, что в Евросоюзе произойдет развал экономики. Поскольку производители будут вынуждены повышать цены на свои товары из-за высоких цен на энергоносители, а потребителям станет выгоднее покупать импортную продукцию, европейские предприятия станут неконкурентоспособными.В статье утверждается, что решить проблему всеобщей деиндустриализации в Европе можно только повышением тарифов и искусственной поддержкой производства.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220925/krizis-1819394626.html

https://ria.ru/20220929/retsessiya-1820221803.html

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в мире, европа, великобритания, москва, санкции в отношении россии