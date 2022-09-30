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В Британии заявили об эпохе деиндустриализации в Европе - РИА Новости, 30.09.2022
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В Британии заявили об эпохе деиндустриализации в Европе
В Британии заявили об эпохе деиндустриализации в Европе - РИА Новости, 30.09.2022
В Британии заявили об эпохе деиндустриализации в Европе
Без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться, что приведет к деиндустриализации, пишет The Spectator. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:56
2022-09-30T18:21
в мире
европа
великобритания
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться, что приведет к деиндустриализации, пишет The Spectator.Он считает, что в Евросоюзе произойдет развал экономики. Поскольку производители будут вынуждены повышать цены на свои товары из-за высоких цен на энергоносители, а потребителям станет выгоднее покупать импортную продукцию, европейские предприятия станут неконкурентоспособными.В статье утверждается, что решить проблему всеобщей деиндустриализации в Европе можно только повышением тарифов и искусственной поддержкой производства.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220925/krizis-1819394626.html
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в мире, европа, великобритания, москва, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Великобритания, Москва, Санкции в отношении России
17:56 30.09.2022 (обновлено: 18:21 30.09.2022)
 
В Британии заявили об эпохе деиндустриализации в Европе

The Spectator: Европа вступает в эпоху деиндустриализации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться, что приведет к деиндустриализации, пишет The Spectator.

"Стремительный развал экономики, который сейчас переживает Великобритания, это просто ускоренная версия того, через что в ближайшее время придется проходить всей Европе", — пишет автор статьи Филип Пилкингтон.

Он считает, что в Евросоюзе произойдет развал экономики. Поскольку производители будут вынуждены повышать цены на свои товары из-за высоких цен на энергоносители, а потребителям станет выгоднее покупать импортную продукцию, европейские предприятия станут неконкурентоспособными.
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В статье утверждается, что решить проблему всеобщей деиндустриализации в Европе можно только повышением тарифов и искусственной поддержкой производства.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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