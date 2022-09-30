https://ria.ru/20220930/evropa-1820644298.html

В ЕС опасаются, что зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее

В ЕС опасаются, что зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее - РИА Новости, 30.09.2022

В ЕС опасаются, что зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и профильные министры стран Евросоюза опасаются, что зима будет непростой, а следующая станет ещё более тяжелой. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:20

2022-09-30T16:20

2022-09-30T16:22

кадри симсон

евросоюз

в мире

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и профильные министры стран Евросоюза опасаются, что зима будет непростой, а следующая станет ещё более тяжелой."За столом министры выразили обеспокоенность, также как и я, что зима будет непростой для нас, а следующая будет ещё более тяжелой", - сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.

https://ria.ru/20220929/tragediya-1820222939.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кадри симсон, евросоюз, в мире, экономика