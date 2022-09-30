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В ЕС опасаются, что зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее - РИА Новости, 30.09.2022
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В ЕС опасаются, что зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее
В ЕС опасаются, что зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее - РИА Новости, 30.09.2022
В ЕС опасаются, что зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и профильные министры стран Евросоюза опасаются, что зима будет непростой, а следующая станет ещё более тяжелой. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:20
2022-09-30T16:22
кадри симсон
евросоюз
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и профильные министры стран Евросоюза опасаются, что зима будет непростой, а следующая станет ещё более тяжелой."За столом министры выразили обеспокоенность, также как и я, что зима будет непростой для нас, а следующая будет ещё более тяжелой", - сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.
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кадри симсон, евросоюз, в мире, экономика
Кадри Симсон, Евросоюз, В мире, Экономика
16:20 30.09.2022 (обновлено: 16:22 30.09.2022)
 
В ЕС опасаются, что зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее

Еврокомиссар по энергетике: возможно, зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее

CC BY-SA 2.0 / Bastian Greshake Tzovaras / The first snowСнег в Париже
Снег в Париже - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Bastian Greshake Tzovaras / The first snow
Снег в Париже. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и профильные министры стран Евросоюза опасаются, что зима будет непростой, а следующая станет ещё более тяжелой.
"За столом министры выразили обеспокоенность, также как и я, что зима будет непростой для нас, а следующая будет ещё более тяжелой", - сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.
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Кадри СимсонЕвросоюзВ миреЭкономика
 
 
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