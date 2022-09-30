https://ria.ru/20220930/evrobondy-1820716835.html

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2030 году

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2030 году - РИА Новости, 30.09.2022

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2030 году

Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплатам по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году, говорится в сообщении... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:47

2022-09-30T18:47

2022-09-30T18:47

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

рубль

евробонды

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплатам по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по выпуску в сумме 18,3 миллиарда рублей (эквивалент 319,3 миллиона долларов)."Таким образом, обязательства по погашению части основного долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации и их обслуживанию исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.Выпуск Россия-30 на 21,2 миллиарда долларов Минфин разместил в 2000 году в рамках реструктуризации обязательств Внешэкономбанка по советским долгам. Условия выпуска предусматривают погашение номинала амортизационными частями, а в обращении остаются бумаги на 1,15 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220930/evro-1820569964.html

https://ria.ru/20220930/rubl-1820480659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд), рубль, евробонды