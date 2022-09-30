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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2030 году - РИА Новости, 30.09.2022
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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2030 году
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2030 году - РИА Новости, 30.09.2022
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2030 году
Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплатам по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году, говорится в сообщении... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:47
2022-09-30T18:47
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
рубль
евробонды
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплатам по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по выпуску в сумме 18,3 миллиарда рублей (эквивалент 319,3 миллиона долларов)."Таким образом, обязательства по погашению части основного долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации и их обслуживанию исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.Выпуск Россия-30 на 21,2 миллиарда долларов Минфин разместил в 2000 году в рамках реструктуризации обязательств Внешэкономбанка по советским долгам. Условия выпуска предусматривают погашение номинала амортизационными частями, а в обращении остаются бумаги на 1,15 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220930/evro-1820569964.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд), рубль, евробонды
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД), Рубль, евробонды
18:47 30.09.2022
 
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2030 году

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2030 году на 18,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплатам по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по выпуску в сумме 18,3 миллиарда рублей (эквивалент 319,3 миллиона долларов).
Российский рубли и евро - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 13:07Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России
"Таким образом, обязательства по погашению части основного долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации и их обслуживанию исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.
Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
Выпуск Россия-30 на 21,2 миллиарда долларов Минфин разместил в 2000 году в рамках реструктуризации обязательств Внешэкономбанка по советским долгам. Условия выпуска предусматривают погашение номинала амортизационными частями, а в обращении остаются бумаги на 1,15 миллиарда долларов.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Национальный расчетный депозитарий (НРД)Рубльевробонды
 
 
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