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Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России

Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России - РИА Новости, 30.09.2022

Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России

Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже: курс евро опускался под 51,2 рубля - это ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:07

2022-09-30T13:07

2022-09-30T13:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже: курс евро опускался под 51,2 рубля - это ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, следует из данных торговой площадки.Тогда курс евро достигал 51,2 рубля, потом несколько месяцев был ниже, а затем более семи лет только выше.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.20 мск падает на 2,28 рубля, до 54,94 рубля, евро - на 2,13 рубля, до 53,34 рубля, но ранее в ходе торгов он опускался до 51,0 рубля.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евро, экономика, россия, московская биржа