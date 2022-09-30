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Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России
Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России
Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже: курс евро опускался под 51,2 рубля - это ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:07
2022-09-30T13:07
2022-09-30T13:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
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россия
московская биржа
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже: курс евро опускался под 51,2 рубля - это ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, следует из данных торговой площадки.Тогда курс евро достигал 51,2 рубля, потом несколько месяцев был ниже, а затем более семи лет только выше.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.20 мск падает на 2,28 рубля, до 54,94 рубля, евро - на 2,13 рубля, до 53,34 рубля, но ранее в ходе торгов он опускался до 51,0 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евро, экономика, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, евро, Экономика, Россия, Московская биржа
13:07 30.09.2022 (обновлено: 13:25 30.09.2022)
Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России
Курс евро опускался ниже значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России