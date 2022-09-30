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Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220930/evro-1820569964.html
Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России
Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России
Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже: курс евро опускался под 51,2 рубля - это ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:07
2022-09-30T13:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже: курс евро опускался под 51,2 рубля - это ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, следует из данных торговой площадки.Тогда курс евро достигал 51,2 рубля, потом несколько месяцев был ниже, а затем более семи лет только выше.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.20 мск падает на 2,28 рубля, до 54,94 рубля, евро - на 2,13 рубля, до 53,34 рубля, но ранее в ходе торгов он опускался до 51,0 рубля.
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евро, экономика, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, евро, Экономика, Россия, Московская биржа
13:07 30.09.2022 (обновлено: 13:25 30.09.2022)
 
Курс евро опускался ниже значений, когда Крым вошел в состав России

Курс евро опускался ниже значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российский рубли и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться на Мосбирже: курс евро опускался под 51,2 рубля - это ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, следует из данных торговой площадки.
Тогда курс евро достигал 51,2 рубля, потом несколько месяцев был ниже, а затем более семи лет только выше.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.20 мск падает на 2,28 рубля, до 54,94 рубля, евро - на 2,13 рубля, до 53,34 рубля, но ранее в ходе торгов он опускался до 51,0 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьевроЭкономикаРоссияМосковская биржа
 
 
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