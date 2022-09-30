https://ria.ru/20220930/evro-1820529949.html

Курс евро на Мосбирже упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года

Курс евро на Мосбирже упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года - РИА Новости, 30.09.2022

Курс евро на Мосбирже упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года

Курс евро на торгах в пятницу опускался ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:06

2022-09-30T11:06

2022-09-30T14:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

евро

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Курс евро на торгах в пятницу опускался ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, следует из данных Московской биржи.По ситуации на 13:20 мск курс доллара расчетами "завтра" падает на 2,28 рубля, до 54,94 рубля, евро — на 2,13 рубля, до 53,34 рубля. В ходе торгов европейская валюта опускалась до 51 рубля.Российский фондовый рынок в начале торговой сессии прибавляет 1,05 процента.Индекс Мосбиржи к 10:02 мск поднимается до 1974,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,7 процента, до 1090,46 пункта.Мировые цены на нефть снижаются, третий квартал они впервые с 2020 года могут завершить в минусе.По состоянию на 8:14 мск цена декабрьских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,36 процента, до 86,87 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,34 процента, до 80,95 доллара.С начала квартала оба сорта подешевели почти на четверть.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, евро