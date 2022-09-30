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Курс евро на Мосбирже упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года - РИА Новости, 30.09.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220930/evro-1820529949.html
Курс евро на Мосбирже упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года
Курс евро на Мосбирже упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года - РИА Новости, 30.09.2022
Курс евро на Мосбирже упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года
Курс евро на торгах в пятницу опускался ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:06
2022-09-30T14:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
евро
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Курс евро на торгах в пятницу опускался ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, следует из данных Московской биржи.По ситуации на 13:20 мск курс доллара расчетами "завтра" падает на 2,28 рубля, до 54,94 рубля, евро — на 2,13 рубля, до 53,34 рубля. В ходе торгов европейская валюта опускалась до 51 рубля.Российский фондовый рынок в начале торговой сессии прибавляет 1,05 процента.Индекс Мосбиржи к 10:02 мск поднимается до 1974,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,7 процента, до 1090,46 пункта.Мировые цены на нефть снижаются, третий квартал они впервые с 2020 года могут завершить в минусе.По состоянию на 8:14 мск цена декабрьских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,36 процента, до 86,87 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,34 процента, до 80,95 доллара.С начала квартала оба сорта подешевели почти на четверть.
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экономика, московская биржа, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, евро
11:06 30.09.2022 (обновлено: 14:39 30.09.2022)
 
Курс евро на Мосбирже упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года

Курс евро на Мосбирже упал ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры евро разного номинала
Денежные купюры евро разного номинала - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры евро разного номинала. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Курс евро на торгах в пятницу опускался ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, следует из данных Московской биржи.
По ситуации на 13:20 мск курс доллара расчетами "завтра" падает на 2,28 рубля, до 54,94 рубля, евро — на 2,13 рубля, до 53,34 рубля. В ходе торгов европейская валюта опускалась до 51 рубля.
Российский фондовый рынок в начале торговой сессии прибавляет 1,05 процента.
Индекс Мосбиржи к 10:02 мск поднимается до 1974,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,7 процента, до 1090,46 пункта.
Мировые цены на нефть снижаются, третий квартал они впервые с 2020 года могут завершить в минусе.
По состоянию на 8:14 мск цена декабрьских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,36 процента, до 86,87 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,34 процента, до 80,95 доллара.
С начала квартала оба сорта подешевели почти на четверть.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаевро
 
 
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